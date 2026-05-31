Veranstaltung in Furtwangen: Fuchsfallenfest lockt Besucher

Drei Tage lang bot das Fuchsfallenfest ein vielfältiges Programm aus Gewerbschau, Festbetrieb und Musik. Vor allem am Abend und am Sonntag füllte sich das Festzelt zunehmend.
Hoch her ging es beim Fuchsfallenfest, das vom 23. bis 25. Mai stattfand. Allerdings machte die berühmte „Gummistiefelparty“ mit „Blasis DJ-Team“ am Freitag ihrem Namen keine Ehre – das Wetter war von den Temperaturen angenehm und vor allem trocken. Was aber dafür sorgte, dass es lange brauchte, bis das riesige Zelt einigermaßen voll war.