Veranstaltung in Furtwangen: Fuchsfallenfest lockt Besucher

Drei Tage lang bot das Fuchsfallenfest ein vielfältiges Programm aus Gewerbschau, Festbetrieb und Musik. Vor allem am Abend und am Sonntag füllte sich das Festzelt zunehmend.

Hoch her ging es beim Fuchsfallenfest, das vom 23. bis 25. Mai stattfand. Allerdings machte die berühmte „Gummistiefelparty“ mit „Blasis DJ-Team“ am Freitag ihrem Namen keine Ehre – das Wetter war von den Temperaturen angenehm und vor allem trocken. Was aber dafür sorgte, dass es lange brauchte, bis das riesige Zelt einigermaßen voll war.

Ab etwa Mitternacht, als die jüngeren Besucher das Festzelt verlassen hatten, ging es richtig rund. „Der Besuch könnte natürlich immer besser sein, aber wir sind durchaus zufrieden“, war aus den Reihen des Vorstands zu hören. Die Überraschung, ein Drei-Liter-Getränk nach Wahl, wurde unter den Gästen verlost, die vor 22 Uhr das Zelt betraten. Nicht nur die Gummistiefelparty stellt das Team des Musikvereins vor Herausforderungen – ein so langes Wochenende ist für alle eine harte Aufgabe.

Auf dem Vorplatz haben Handwerksbetriebe aus Rohrbach und Umgebung Gelegenheit, sich zu präsentieren, wie hier der Heizungsbauer Kaiser. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Nach dem Erfolg des „Mein-Wald“-Tages im Vorjahr hatten sich die Organisatoren um den Vorsitzenden Tobias Grieshaber erneut einen guten „Pausenfüller“ einfallen lassen: Eine kleine Gewerbeschau der ortsansässigen sowie Firmen aus dem Umland, vor allem Handwerksbetriebe – präsentierten sich und ihre Angebote. Für Kinder war es eine Riesengaudi, in der Arbeitsgondel des riesigen Autokrans des Dachdeckerbetriebs Kammerer in die Lüfte zu schweben. Daneben war es auch eine tolle Gelegenheit, Neuheiten kennenzulernen - beispielsweise, dass Zeitungen auch zur Wärmedämmung beitragen können – Stichwort Zellulose.

Am frühen Abend betrat dann zunächst der Musikverein Harmonie Sulzbach die Bühne. Die Musiker brachten mit ihrem Dirigenten Thomas Kuner das Publikum in die richtige Stimmung für die Brass-Formation „BlechXpress“ aus der Gegend um Wangen im Allgäu. Die brachten nicht nur böhmisch-mährische Blasmusik mit Polkas ins volle Festzelt, sondern dazu auch gute Stimmung.

Sonntag der Blasmusik

Der Sonntag gehörte dann der Blasmusik. Zum Frühschoppen und dem reichhaltigen mittäglichen Speisenangebot unterhielten die Musikanten des Musikvereins „Harmonie“ Unadingen mit ihrem neuen Dirigenten Markus Kammerer. Diese machten später Platz für den Musikverein Oberbränd mit ihrem musikalischen Leiter Peter Grenzemann, die gemeinsam ab 14 Uhr für Festzeltstimmung sorgten. Ab 17 Uhr wurde eine Tombola verlost, bevor ab etwa 18 Uhr wieder die Blasmusikfreunde Fürstenberg das musikalische Kommando übernahmen.