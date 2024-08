1 Viele verschiedene Arten von Uhren können auf der Antik-Uhrenbörse in Furtwangen bestaunt werden. Foto: Stadtverwaltung Furtwangen

Staunen können die Besucher am Wochenende gleich ein paar Mal. Denn es heißt: Trödlermarkt, Antik-Uhrenmarkt und Stadtfest an einem Wochenende. Die Antik-Uhrenbörse ist hierbei über Ländergrenzen bekannt und die Stadt verspricht auf dem voll ausgebuchten Gelände viele Schätze.









Link kopiert



Viel geboten ist an diesem Wochenende in Furtwangen. So wird am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, zur Antik-Uhrenbörse eingeladen, am Samstag außerdem zum Trödlermarkt mit Stadtfest.