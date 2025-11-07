Veranstaltung in Freudenstadt: Tangonacht im ehemaligen Grandhotel Waldlust

„Milton Homann y Romina Godoy“ und das Orchester Más Tango aus Paris präsentieren im ehemaligen Grandhotel Waldlust in Freudenstadt eine Tangonacht voller Emotion.
Der Tanzstil des argentinischen Tanzpaars Romina Andrea Godoy und Milton Oscar Homann vereint Harmonie, Eleganz und Sinnlichkeit mit ausgefeilter Technik und unbändiger Energie. Dabei sind „Milton y Romina“ nicht nur Meister des argentinischen Tango, sondern auch der argentinischen Folklore und ihrer Tänze, heißt es in einer Ankündigung.