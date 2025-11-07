Veranstaltung in Freudenstadt: Tangonacht im ehemaligen Grandhotel Waldlust

„Milton Homann y Romina Godoy“ und das Orchester Más Tango aus Paris präsentieren im ehemaligen Grandhotel Waldlust in Freudenstadt eine Tangonacht voller Emotion.

Der Tanzstil des argentinischen Tanzpaars Romina Andrea Godoy und Milton Oscar Homann vereint Harmonie, Eleganz und Sinnlichkeit mit ausgefeilter Technik und unbändiger Energie. Dabei sind „Milton y Romina“ nicht nur Meister des argentinischen Tango, sondern auch der argentinischen Folklore und ihrer Tänze, heißt es in einer Ankündigung.

„Más Tango“ entstand aus der Begegnung einer Sängerin und drei Musikern in Paris: Yolanda Fresedo (Sängerin), Daniel Campos (Klavier), Serge Amico (Bandoneon) und Michael Gneist (Violine). Später wurde es durch Daniel Arbós (Bandoneon) ergänzt.

Sie interpretieren sowohl traditionelle Versionen spielen aber auch eigene Arrangements und Adaptionen. Diese Balance aus Erneuerung und Authentizität ist die Stärke des Ensembles, das von Yolanda Fresedo angeführt wird, der Enkelin von Osvaldo Fresedo, einem Komponisten, der zu den ganz Großen gehört, die die Geschichte des Tangos geprägt haben.

Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es im Online-Vorverkauf und an der Abendkasse. Veranstalter sind die Denkmalfreunde Waldlust, Veranstaltungsort ist das Kulturdenkmal Grandhotel Waldlust.