Veranstaltung in Freudenstadt: So lief der Neujahrsempfang von Landkreis und Sparkasse

Landrat Andreas Junt und Kreissparkassenchef Werner Loser traten beim Neujahrsempfang in Freudenstadt der Krisenstimmung im Land entgegen.
Franklin D. Roosevelt zählte nicht zu den Ehrengästen, war aber der Erste, der beim Neujahrsempfang von Landkreis und Kreissparkasse am Freitag genannt wurde. „Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst“, zitierte Landrat Andreas Junt aus der ersten Antrittsrede des früheren US-Präsidenten (1933-1945). Diese Botschaft zog sich durch Junts Rede und wurde auch in den Liedern des Popchors Baiersbronn aufgegriffen, der den Abend musikalisch untermalte.