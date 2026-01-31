Veranstaltung in Freudenstadt: So lief der Neujahrsempfang von Landkreis und Sparkasse

Franklin D. Roosevelt zählte nicht zu den Ehrengästen, war aber der Erste, der beim Neujahrsempfang von Landkreis und Kreissparkasse am Freitag genannt wurde. „Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst“, zitierte Landrat Andreas Junt aus der ersten Antrittsrede des früheren US-Präsidenten (1933-1945). Diese Botschaft zog sich durch Junts Rede und wurde auch in den Liedern des Popchors Baiersbronn aufgegriffen, der den Abend musikalisch untermalte.

Zunächst ging Junt aber von den ideell präsenten zu den physisch anwesenden Politikern über: Er begrüßte als Ehrengäste seinen Vorgänger Klaus Michael Rückert, seinen Stellvertreter Michael Ruf, die Landtagsabgeordneten Katrin Schindele (CDU) und Uwe Hellstern (AfD), stellvertretend für alle Kommunalpolitiker die Oberbürgermeister Adrian Sonder (Freudenstadt) und Michael Keßler (Horb) sowie Annick Grassi als Kreisverbandsvorsitzende des Gemeindetags – und viele weitere Vertreter aus Wirtschaft, Behörden, Kirche, Vereinen und Verbänden. Die Schalterhalle der Kreissparkasse war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Landrat a. D. Rückert fand sich auch in Junts Rede wieder – denn der neue Landrat gab authentische Einblicke in seinen ersten Arbeitstag, an dem er, von einem Willkommensschild und einigen Unterschriftsmappen auf seinem Schreibtisch begrüßt, sich gefragt habe: „Und wann kommt jetzt der Klaus dazu?“

Aber von nun an lag die Verantwortung bei Junt, woran ihn Zuhause auch seine Frau Stefanie erinnert habe: „Nimm dein Handy mit hoch, ab 0 Uhr bist Du zuständig“, habe sie ihm am Abend zuvor mit auf den Weg gegeben.

Der Popchor Baiersbronn untermalte den Abend von der Empore aus musikalisch. Foto: Niklas Ortmann

Eine der ersten Fragen, die Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender Werner Loser ihm gestellt habe, sei gewesen: „Machen wir 2026 wieder einen Neujahrsempfang?“ Ohne zu zögern habe er zugesagt. Denn eine solche Veranstaltung biete den Rahmen, um Gemeinschaft zu leben – inmitten der herausfordernden Zeit, die alle umtreibt.

Hier kam Junt auf Roosevelt zurück, den er „nicht zufällig“ zitiert habe. Heute sehe man, wie mit Donald Trump ein Mann Demokratie, Weltordnung und wirtschaftliche Grundsätze mit Füßen trete, indem er mit einem Filzstift Dekrete unterzeichne. „Mit einem Grinsen, als ob es Visitenkarten oder Autogrammkarten wären.“

Trotz allem sei die Lage in den USA und in Deutschland zur Zeit Roosevelts viel schlimmer als heute: Uns gehe es besser als 95 Prozent der Weltbevölkerung, wir seien noch immer eine der größten Volkswirtschaften der Welt, und die Grundbedürfnisse könnten in Deutschland gedeckt werden, ging Junt zum Optimismus über, den er an diesem Abend vermitteln wollte.

Mit Optimismus und Furchtlosigkeit durch die Krise: Landrat Andreas Junt bei seiner Neujahrsrede Foto: Niklas Ortmann

Um sich nicht von der Angst lähmen zu lassen, brauche es Mut und Zuversicht, wie sie von den lokalen Unternehmern gelebt werde, die in kleinen Garagen begonnen hätten und heute „Hidden Champions“ seien. Hier nahm Junt auch die Politik in Pflicht: Man müsse die Unternehmer „einfach mal machen“ lassen, warb er für eine Entbürokratisierung.

Dasselbe gelte für den Landkreis. Der Grundsatz „Einnahmen größer als Ausgaben“ müsse eingehalten werden, und wenn Bund und Länder hohe Standards festlegen, sollten sie diese auch bezahlen. Er erneuerte seinen Wunsch an den neuen Ministerpräsidenten, dass sich dieser regelmäßig mit den Landräten zusammensetze. „Wir passen in einen Raum rein, und uns reicht eine Butterbrezel morgens“, scherzte Junt.

Die Schalterhalle der Kreissparkasse war beim Neujahrsempfang voll besetzt. Foto: Niklas Ortmann

Er griff die aktuelle Arbeitszeit-Debatte auf – und zog einen Vergleich zu den deutschen Handballern, die an diesem Abend das EM-Finale erreicht hatten: „Glauben Sie, Deutschland hätt es ins Finale geschafft mit einer halben Leistung?“ Deutschland habe im weltweiten Vergleich die niedrigste Jahresarbeitszeit, so dass es an der Zeit sei, die Ärmel hochzukrempeln. Junt schloss mit dem Zitat, mit dem er seine Rede begonnen hatte.

Loser über Geschäftsjahr der Sparkasse und Wirtschaftslage

Das Einzige, was Sparkassenchef Werner Loser an diesem Abend zu fürchten hatte, war, dass die Stühle nicht ausreichen würden. Entsprechend erleichtert zeigte er sich bei seiner Rede, dass jeder einen Platz gefunden hatte.

Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden folgten der Einladung von Landkreis und Sparkasse. Foto: Niklas Ortmann

Inhaltlich knüpfte er an Junts Darstellung der Weltlage an – so volatil wie nie zuvor, geprägt von geopolitischen Unwägbarkeiten. Auch Loser versuchte, inmitten dieser Krise Optimismus zu versprühen: „Es hilft nichts, in ein Katzengejammer zu verfallen.“

Im Kreis Freudenstadt habe die Wirtschaft in den vergangenen Jahren Resilienz bewiesen, aber die Konjunktur bleibe fragil, was sich auch am Arbeitsmarkt zeige: Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 4,4 Prozent und damit 0,2 Prozent über dem Vorjahresmonat. Wenn man die Kurzarbeiterquote dazu nehmen, ergebe sich ein noch dramatischeres Bild, meinte Loser.

Werner Loser berichtet vom abgelaufenen Geschäftsjahr der Kreissparkasse und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Foto: Niklas Ortmann

Bei der Kreissparkasse steht 2025 unterm Strich ein „zufriedenstellendes“ Wachstum des Geschäftsvolumens um 3,8 Prozent. Die Darlehenszusagen hätten sich im vergangenen Jahr rückläufig entwickelt, was vor allem auf die zurückhaltenden Investitionen zurückzuführen sei.

Kommunalpolitiker aus dem Kreis Freudenstadt hören den Rednern zu. Foto: Niklas Ortmann

Das nächste Thema dürfte von einigen Gästen mit Spannung erwartet worden sein, denn Loser wurde bereits an der Eingangstür darauf angesprochen, wie er erzählte. Als der Kreissparkassenchef das Wort Schließfächer in den Mund nahm, gab es aus dem Publikum einige Lacher, die aber auch schnell wieder verstummten: Der Einbruch bei der Sparkasse in Gelsenkirchen, bei dem mehr als 3000 Bankschließfächer aufgebrochen wurden, habe die gesamte Sparkassengruppe zutiefst erschüttert, sagte Loser.

Er betonte: „Dabei handelte es sich um einen seltenen Extremfall organisierte Kriminalität.“ Loser riet den Zuhörern dazu, den Inhalt ihrer Schließfächer sorgfältig zu dokumentieren. Grund zur Sorge bestehe aber nicht.

Landrat Andreas Junt mit seiner Frau Stefanie neben seinem Vorgänger Klaus Michael Rückert (links) Foto: Niklas Ortmann

Um Verständnis warb Loser auch beim Thema Ausschüttungen. Um Kredite anbieten zu können und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, brauche die Sparkasse eine solide Eigenkapitalbasis. Sparkassen sind laut Loser keine Renditeobjekte, sondern erfüllen einen öffentlichen Auftrag. „Die Forderung, Sparkassen müssten höhere Ausschüttungen leisten, widerspricht dieser Rolle grundlegend.“

210 000 Euro für Spenden und Sponsorings

Nichtsdestotrotz engagiere sich die Sparkasse Jahr für Jahr im Landkreis. 2025 seien 210 000 Euro an Spenden und Sponsorings ausgeschüttet worden.

Loser gab abschließend einen Ausblick auf 2026: Er blicke mit vorsichtigem Optimismus auf die Kapitalmärkte und erwarte durch moderate Inflationsraten weiter eine „neutrale Geldpolitik“, was ein Umfeld für Investitionen schaffe.

„Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen.“ Es bestehe durch den Wechsel an der Spitze der US-Notenbank Fed im Mai die Gefahr einer stärkeren politischen Einflussnahme auf die Geldpolitik. „Was das bedeuten würde, kann sich jeder selbst ausmalen.“

Auf der Galerie stehen Häppchen bereit. Foto: Niklas Ortmann

Für die deutsche Wirtschaft gebe es jedoch einen Hoffnungsschimmer. Gründe hierfür seien die höhere Zahl an Arbeitstagen und Hoffnung auf Wachstumsimpulse durch das Sondervermögen des Bundes, schloss auch Loser mit einem optimistischen Ausblick.

Die Oberkircher Weinprinzessin Tina Müller schenkt den Gästen Wein aus. Foto: Niklas Ortmann

Auf der Galerie der Kreissparkassen-Zentrale gab es anschließend bei Häppchen und Getränken die Gelegenheit zum Gespräch.