Veranstaltung in Ebhausen: Hilfsangebote kennenlernen
Wie man beweglich bleibt, das wird bei der Seniorenmesse in Ebhausen gezeigt. Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Die Gemeinde und der Ortsseniorenrat laden zur Seniorenmesse in der Gemeindehalle Ebhausen.

Die Veranstaltung ist am 9. November von 13 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle – fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der ersten Messe dieser Art in Ebhausen am 8. November 2015, die seither alle zwei Jahre stattfindet. Schwerpunkt ist dieses Mal Fitness in jedem Alter, Erhalt der Beweglichkeit und Sturzprävention, nachdem 2023 die Sicherheit auf der Agenda stand. Um 13.30 Uhr ist jeder eingeladen, unter Anleitung von geschulten AOK-Mitarbeiterinnen Alltagsübungen kennenzulernen und mitzumachen.

 

Neue Situation von heute auf morgen

„Durch einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder andere Vorfälle kann sich oft die Situation von Menschen und deren Angehörigen von heute auf morgen verändern“, weiß Hauptorganisatorin Daniela Schweikardt. Da dachte man noch lange nicht an den Umbau der Wohnung oder die Unterstützung durch Pflegedienste – und plötzlich ist es notwendig.

In diesen Stresssituationen dann Bescheid zu wissen, wo welche Hilfsangebote bestehen – dafür dient beispielsweise die Seniorenmesse. Kreisseniorenrat, der Pflegestützpunkt des Landkreis Calw, das DRK, die Diakoniestation – es gibt vielfältige Unterstützungs- und Beratungsangebote. Über diese kann man sich bei der Seniorenmesse in Ebhausen informieren. Der Ortsseniorenrat bewirtet mit Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

 