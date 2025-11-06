Veranstaltung in Ebhausen: Hilfsangebote kennenlernen

1 Wie man beweglich bleibt, das wird bei der Seniorenmesse in Ebhausen gezeigt. Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com Die Gemeinde und der Ortsseniorenrat laden zur Seniorenmesse in der Gemeindehalle Ebhausen.







Die Veranstaltung ist am 9. November von 13 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle – fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der ersten Messe dieser Art in Ebhausen am 8. November 2015, die seither alle zwei Jahre stattfindet. Schwerpunkt ist dieses Mal Fitness in jedem Alter, Erhalt der Beweglichkeit und Sturzprävention, nachdem 2023 die Sicherheit auf der Agenda stand. Um 13.30 Uhr ist jeder eingeladen, unter Anleitung von geschulten AOK-Mitarbeiterinnen Alltagsübungen kennenzulernen und mitzumachen.