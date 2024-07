1 „In Search Of A Rose“ gilt als eine der besten Irish Folk Bands Deutschlands. 2023 waren sie bei der Musiknacht in Donaueschingen schon mit dabei. Und auch dieses Jahr rocken sie wieder die Bühne im Irish Pub. (Archivbild) Foto: Hannah Schedler

Am 14. September ist es wieder soweit. In diesem Jahr besteht eine Kooperation mit CHI. Darauf können sich die Besucher freuen.









Flanieren in der Innenstadt, kalte Getränke genießen, Musik aus aller Welt hören und dabei die Sommernacht genießen: Die Donaueschinger Musiknacht geht am Samstag, 14. September, in eine neue Runde. Sie ist ein fester Termin im Veranstaltungskalender aller Musikliebhaber aus der Region und seit dem Jahr 2017 fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Donaustadt.