Veranstaltung in Donaueschingen: Frühlingsfest ist ein echter Besuchermagnet

Zahlreiche Besucher zog es am Sonntag in die Donaueschinger Innenstadt. Gutes Wetter lud zum Verweilen ein. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden.

Das Donaueschinger Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Automobilsalon entpuppte sich auch in diesem Jahr als Besuchermagnet. Die vom Gewerbeverein und Citymanagement gemeinsam organisierte Veranstaltung zählt zu den besonderen Höhepunkten im Schwarzwald. Der Sonntagsbummel durch die Straßen der Donauquellstadt lockte bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel daher sehr viele Besucher, auch aus dem weiteren Umland, an.

So war in der Innenstadt bereits vor der offiziellen Eröffnung einiges los. An den drei Foodtrucks bildeten sich mehrere Warteschlangen, denn viele nutzten das Angebot, um die heimische Küche kalt zu lassen. Und auch die Gasthäuser und Eiscafés hatten alle Hände voll zu tun. Denn das Flanieren bei gutem Wetter schien durstig zu machen und Lust auf ein Eis zu wecken.

Korbflechter Günter Steuer aus Kommingen zeigt die jahrhundertealte Kunst des Korbflechtens. Foto: Anita Reichart

Das City-Management hatte ebenfalls einiges zu tun, da es mit dem Fürstenberg-Schankwagen für Umsatz sorgte. Citymanagerin Christine Haus und der erste City-Management-Vorstand Markus Kuttruff kamen dabei ganz schön ins Schwitzen. Doch diese Arbeit machte ihnen trotzdem Spaß. „Wir sind glücklich und super zufrieden. Einfach Mega, die gute Resonanz“, sind sich beide einig.

Die neuesten Automodelle der neun ansässigen Autohäuser säumten ab dem Rathausvorplatz die gesamte Karlstraße. Dies freute wiederum das ehemalige Gewerbeverein-Vorstandsmitglied Stefan Baur von der gleichnamigen Bilderrahmenmanufaktur im Quellhöfle. „Dass sich der Automobilsalon mehr in Richtung Stadtkirche erstreckt, ist für uns in der unteren Karlstraße von Vorteil“, ist er sich sicher.

Erste-Hilfe-Maßnahmen auszuprobieren, lockt auch Ida und Tom. DRK-Rettungsassistent Daniel Susonov hilft dabei. Foto: Anita Reichart

Seine Manufaktur wächst übrigens und mit ihr auch der Raum für die Kunst. Am 17. Mai lädt er von 11 bis 17 Uhr zur Premiere des Kunst-Forum-Baar ein. Den Anfang macht die Ausstellung „Spitzenobjekte“ von Sergei Alöchin. Es gibt eine Live-Performance von Sebastian Schnitzer. Baur öffnete am Sonntagmittag auch seine gläserne Werkstatt und gewährte einen Einblick in die Fertigung von Bilderrahmen. Zudem konnte man bei ihm den Korbflechter Günter Steuer aus Blumberg-Kommingen beim Flechten beobachten. Der Großteil der von ihm verwendeten Weiden wächst hinter seinem Haus.

Zufriedene Gesichter bei den Einzelhändlern

Donaueschingen verwandelte sich also wieder in eine pulsierende Stadt. Ein besonderer Augenschmaus für viele begeisterte Besucher war ohne Frage die Magirus-Automobilspritze der Donaueschinger Feuerwehr. Sie stammt aus dem Jahr 1924. Zu sehen gab es auch das neue Gefahrstofffahrzeug. Zudem gab es Informationen zur Vorsorge bei Krisen und Katastrophen.

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Bei den Einzelhändlern konnte man zufriedene Gesichter beobachten. Viele hatten Sonderaktionen vorbereitet. Bei Secondtschäns unterhielt der Donaueschinger „Ronny“ Böhm mit seiner Gitarre. Auf dem Rathausvorplatz, zwischen den Vorführwagen, gab es Livemusik mit Matthias Rapp zu hören.

Die Rockabilly-Band Low Mountain Trio animiert Passanten mit ihren Klängen zu einem flotten Tanz, wie hier Sonja Santaru und Marcus Kolmitz aus Schwenningen. Foto: Anita Reichart

Ein großer Anziehungspunkt war die Open-Air-Bühne am Hanselbrunnen-Platz mit Musik von der Rockabilly-Band Low Mountain Trio. Die drei Musiker animierten mit ihren Klängen Alt und Jung zum Tanzen.

Erstmals war die Bundeswehr mit dem Jägerbataillon 293 vor Ort. Sie hatten den Transportpanzer Fuchs sowie einen GTK Boxer dabei und informierten über Karrierechancen bei der Bundeswehr.

Gewerbeverein-Vorstandsmitglied Derk Ischen, vom Modehaus Banholzer, freute sich, dass der verkaufsoffene Sonntag so gut angenommen wird. „Es ist alles gut durchorganisiert worden“, fügte er zufrieden an.