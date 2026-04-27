Veranstaltung in Donaueschingen: Frühlingsfest ist ein echter Besuchermagnet

Zahlreiche Besucher zog es am Sonntag in die Donaueschinger Innenstadt. Gutes Wetter lud zum Verweilen ein. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden.
Das Donaueschinger Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Automobilsalon entpuppte sich auch in diesem Jahr als Besuchermagnet. Die vom Gewerbeverein und Citymanagement gemeinsam organisierte Veranstaltung zählt zu den besonderen Höhepunkten im Schwarzwald. Der Sonntagsbummel durch die Straßen der Donauquellstadt lockte bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel daher sehr viele Besucher, auch aus dem weiteren Umland, an.