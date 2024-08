1 Atole Loco eröffnen am Samstag, 14. September, die Musiknacht mit südamerikanischen Rhythmen. Die Freiburger Band spielt bei freiem Eintritt auf dem Platz am Hanselbrunnen. Foto: Atole Loco

Am 14. September werden sieben Lokale zur Bühne. Dabei werden mehrere musikalische Stile geboten. Das Programm und die Akteure im Überblick.









Seit dem Jahr 2017 ist die Donaueschinger Musiknacht aus dem städtischen Kulturkalender nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr sollen die Musikliebhaber auf ihre Kosten kommen. Gefeiert wird am Samstag, 14. September – am gleichen Wochenende, an dem auch das CHI-Reitturnier nationale und internationale Gäste in der Residenzstadt willkommen heißt.