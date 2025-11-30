Veranstaltung in der Innenstadt: Nagold erstrahlt in der Lichternacht

Schimmernde Lichter, eine entzückende Eisprinzessin und eine harmonische Stimmung. Die Lichternacht in Nagold hat den Schalter zum Zauber umgelegt.
Die Nagolder Innenstadt verwandelte sich in ein warmes, funkelndes Lichtermeer, durch das sich unzählige Menschen treiben ließen. Schon beim Betreten der Innenstadt empfing die Besucher ein goldener Schimmer, der sich zwischen Fachwerkfassaden, Bäumen und Gassen brach. Rathaus, Plätze und Häuser erstrahlten, als hätte jemand einen stillen Wunsch nach mehr Glanz erfüllt.