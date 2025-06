Am Pfingstmontag wagten sich zahlreiche Teilnehmer auf das Fahrrad, um an der von der Dauchinger Landjugend organisierten Fahrradrallye teilzunehmen.

Die 61. Auflage der Dauchinger Pfingst-Fahrradrallye, veranstaltet von der Dauchinger Landjugend, wurde zu einer gelungener Veranstaltung für Groß und Klein.

Groß war auch in diesem Jahr wieder die Teilnehmerzahl. So gingen am Pfingstmontag 41 Einzelfahrer und -fahrerinnen und 23 Gruppen an den Start. Die Rallyestrecke führte die Radfahrer durch Wald und Flur und sicher auch in manche Ecke, an der man selbst noch nicht war.

Gestartet wurde am Dauchinger Schulhof, von dort ging es über den Eschenbrunnen in Richtung Schopfelenwald, weiter in Richtung Schwenningen, am Flugplatz vorbei, durch das östliche Industriegebiet in Richtung Melben und weiter zur Schwenninger Erddeponie. Von dort führte die Strecke nach Weilersbach am dortigen Spielplatz vorbei durch den Wald nach Dauchingen. Insgesamt waren über 20 Kilometer zu bewältigen.

Aufgaben auf der Strecke

Entlang der Strecke warteten einige Stationen auf die Radler und Radlerinnen in Form von Geschicklichkeitsspielen oder kleinen Denkaufgaben. So musste unter anderem eine Person in einem Schubkarren durch eine eng gesteckte Slalomstrecke chauffiert werden. Oder an einem Melkstand konnte man seine Melkkenntnisse testen. Bei allen Spielen wurde die vorgegebene Zeit gestoppt.

Auffallend war, dass viele Familien ihren Nachwuchs im Kinderanhänger mitgenommen haben. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben wohlbehalten ihr Ziel auf dem Pausenhof der Astrid-Lindgren-Schule wieder erreicht.

Eliah Schlenker auf dem ersten Platz

Bei der abendlichen Siegerehrung gab es eigentlich nur Sieger, so Vorsitzender Markus Ohnmacht. So konnte er viele Trostpreise verteilen. Bei den Einzelfahrern kam Eliah Schlenker auf den ersten Platz, gefolgt von Daniel Schlenker und Levin Luca. Bei den Gruppen wurde die „FC-Bären“ Erster. Die „Teppichklopfer + 1“ kamen auf den zweiten Platz und die Gruppe „Die Da“ brachte es als Dritte auch noch auf das Siegertreppchen.

Zum Ende der Siegerehrung dankte Markus Ohnmacht allen, die dazu beigetragen haben, dass die 61. Pfingst-Fahrradrallye wieder ein Erfolg wurde, allen voran den örtlichen Sponsoren, die die Veranstaltung mit Sachspenden unterstützt haben.