Veranstaltung in Bisingen: Die Bilder zur Sonnwendfeier mit Löschfahrzeug-Wettziehen

Ähnlich wie vergangenes Jahr besuchten auch dieses Mal wieder sehr viele Besucher die Sonnwendfeier auf dem Festplatz in Bisingen. Die Feuerwehr Abteilung Bisingen war Veranstalter und hatte alles perfekt organisiert und vorbereitet, so dass Jung und Alt bei angenehmen Temperaturen bis zur späten Nachtstunde den Beginn des Sommers feiern konnten.

Als Höhepunkt erwies sich zum Festauftakt das Löschfahrzeug-Wettziehen. Sieben Mannschaften aus der Region nahmen daran teil, bewiesen Muskelkraft und taktisches Vorgehen. Es galt für die jeweils sechs Personen die gekennzeichnete Strecke über 40 Meter schnellstmöglich zu bezwingen. Wenn das Löschfahrzeug –LF 8 – erstmal in Bewegung kam, funktionierte dies unter den Anfeuerungsrufen der Fans vorzüglich. Kommandant Steffen Schmidt kommentierte über das Megafon, während Harald Flieg die Zeiten stoppte.

Pokale für die drei erstplatzierten Teams

Jede Gruppe hatte zwei Versuche. Am Ende standen die Ergebnisse fest und die Siegerehrung durch Kommandant Steffen Schmidt konnte erfolgen. Als Sieger des Wettbewerbs wurden bei der Siegerehrung gekrönt: 1. Platz: Ochsen aus Gammertingen, 2. Platz: Feuerwehr Benzingen, 3. Platz: Feuerwehr Thanheim, 4. Platz: THW Hechingen, 5. Platz: Feuerwehr Grosselfingen, 6. Platz: Feuerwehr Tailfingen und sogar eine Frauengruppe U18 aus Steinhofen mischte am Geschehen mit. Die drei Erstplatzierten erhielten die Pokale und der Sieger den von der Firma ProTronic gestifteten Wanderpokal.

Die Wehrangehörigen sowie der FFW-Fanclub kümmerten sich um die Bewirtung ihrer Gäste und bei Musik und Unterhaltung kam Stimmung auf – in den Zelten wie auch am Weizenbierstand und der Cocktailbar. Mit Anbruch der Dämmerung wurde der schon Tage zuvor aufgehäufte Holzhaufen angezündet, zunächst das „kleine“ Feuer für die jüngeren Besucher und anschließend der große Holzhaufen. So wurde bis tief in die Nacht gefeiert.