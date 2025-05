Die Veranstaltung vom 22. bis zum 24. Mai steht ganz im Zeichen des Genusses, der Achtsamkeit und der Gemeinschaft.

Die Konzepte hinter Slow- und Soulfood laden dazu ein, sich intensiver mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen und die Mahlzeiten in vollen Zügen zu genießen. Slowfood setzt auf die Förderung regionaler, saisonaler und ökologischer Produkte.

Die Zubereitung dieser Speisen erfolgt langsam und mit Achtsamkeit, um nicht nur den Geschmack zu bewahren, sondern auch die Qualität der Zutaten zu würdigen. Soulfood hingegen geht einen Schritt weiter: Es sind Gerichte, die nicht nur den Körper nähren, sondern auch die Seele.

Emotionen mit Essen verbinden

Oft sind es einfache, herzhafte Speisen, die eine tiefere emotionale Verbindung zu einer Kultur oder einem bestimmten Moment in der Vergangenheit herstellen – Gerichte, die Trost spenden und Geborgenheit vermitteln.

Das Festival bietet eine bunte Mischung aus Köstlichkeiten zum Sofortverzehr und Spezialitäten, die man mitnehmen kann, um den Genuss nach Hause zu holen. Somit gibt es ein vielfältiges Angebot und ein abwechslungsreiches Programm.

Rund um den Markt gibt es zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm, das die Besucher nicht nur kulinarisch, sondern auch kulturell verwöhnen wird. Musikalische Unterhaltung sorgt für die passende Atmosphäre und lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Große Auswahl

An zahlreichen Marktständen und Foodtrucks erwartet die Besucher eine große Auswahl an Leckereien und regionalen Spezialitäten. Geöffnet ist am Donnerstag, 22. Mai, von 17 bis 22 Uhr, am Freitag, 23. Mai, von 16 bis 22 Uhr und am Samstag, 24. Mai, von 12 bis 22 Uhr.

Die Organisatoren der Kur und Bäder GmbH versprechen ein unvergessliches Erlebnis für alle, die gutes Essen und eine nachhaltige Lebensweise zu schätzen wissen. Weitere Informationen und Veranstaltungsinformationen gibt es unter www.sommer-in-bd.de.