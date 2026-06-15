Veranstaltung in Altensteig: Die ganze Stadt wird für drei Wochen zur belebten Bühne

„Unsere Stadt ist die Bühne“ – unter diesem Motto bietet der Altensteiger Musiksommer auch in diesem Jahr ein buntes Programm von Neuheiten bis Klassikern.
Seit 2013 verwandelt der Altensteiger Musiksommer die Stadt in eine große Bühne. Besonders gespannt sind die Organisatoren in diesem Jahr auf mehrere neue Formate. Mit einer neuen After-Work-Party und einer offenen Bühne setzt die Veranstaltungsreihe auf frische Ideen. Gleichzeitig bleiben Publikumslieblinge wie die Chornacht und das Konzert mit Pianist Florian Uhlig feste Bestandteile des Festivals.