Veranstaltung in Altensteig: Die ganze Stadt wird für drei Wochen zur belebten Bühne

„Unsere Stadt ist die Bühne“ – unter diesem Motto bietet der Altensteiger Musiksommer auch in diesem Jahr ein buntes Programm von Neuheiten bis Klassikern.

Seit 2013 verwandelt der Altensteiger Musiksommer die Stadt in eine große Bühne. Besonders gespannt sind die Organisatoren in diesem Jahr auf mehrere neue Formate. Mit einer neuen After-Work-Party und einer offenen Bühne setzt die Veranstaltungsreihe auf frische Ideen. Gleichzeitig bleiben Publikumslieblinge wie die Chornacht und das Konzert mit Pianist Florian Uhlig feste Bestandteile des Festivals.

After-Work-Party leitet das Festival ein Eröffnet wird der Musiksommer am Freitag, 10. Juli, mit einer After-Work-Party auf dem Rathausplatz. Ab 17 Uhr sorgt DJ Danny für Musik. Gleichzeitig werden die Preisträger von „Jugend musiziert“ geehrt. „Um den Musiksommer für ein breiteres Publikum zu öffnen“, erklärt Bürgermeister Oliver Valha die Idee hinter dem neuen Format. Die Veranstaltung soll außerdem den Austausch der Besucher fördern.

Neue Wege für den Musiksommer

Ebenfalls neu ist die Offene Bühne im Stadtgarten am Samstag, 18. Juli. Dort können Bürger ihr Talent präsentieren – egal ob Musik, Comedy oder Poetry. „Eine offene Einladung an jeden, der gerne mal auf einer Bühne stehen und sich mit seiner Musik ausprobieren möchte“, sagt Valha.

„Was sich dann letztendlich einfindet, ist eine Überraschung für alle Beteiligten“, ergänzt Christa Heizmann. Zum Musiksommer-Motto passt auch das sogenannte Heimwandeln am 17. Juli. Dabei führt ein musikalischer Spaziergang durch leerstehende Geschäfte in der unteren Stadt. An verschiedenen Stationen erwarten die Besucher Beiträge von Klassik bis Moderne.

Bekannte Höhepunkte bleiben erhalten

Neben den neuen Formaten setzt der Musiksommer weiterhin auf bewährte Veranstaltungen. Bereits am ersten Wochenende präsentieren die jüngsten Schüler der Musikschule beim Sommerabschluss der musikalischen Früherziehung ihr Können.

Am Abend folgt die traditionelle Christophorus-Chornacht in der Stadtkirche. Jazz-Fans kommen beim Konzert der Hellen Kapelle auf ihre Kosten. Das Ensemble um den ehemaligen Altensteiger Musikschulleiter Moritz von Woellwarth gastiert am 12. Juli im Bürgersaal.

Helle Kapelle: Die Formation um Moritz von Woellwarth denkt Musik als Gespräch. Foto: Daniel Wetzel

Ein besonderer Schwerpunkt liegt erneut auf dem international erfolgreichen Pianisten Florian Uhlig. Er bietet einen öffentlichen Klavier-Workshop an und steht anschließend gemeinsam mit dem Musiksommerorchester auf der Bühne. Auf dem Programm des Abschlusskonzerts stehen Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 sowie Schumanns 2. Sinfonie.

Auch Chormusik spielt wieder eine wichtige Rolle. Beim Begegnungskonzert am 21. Juli trifft der Christophorus-Chor auf den mehrfach ausgezeichneten Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund. Hinzu kommen ein Konzertabend der Friedrich-Boysen-Realschule sowie ein gemeinsames Open-Air-Konzert der Stadtkapelle und der Spielgemeinschaft Ebhausen/Walddorf.

Großes Finale in der Altstadt

Den Abschluss bilden am 25. Juli das Marktfrühstück und das anschließende Altstadtfest 2.0. Zwischen historischen Gebäuden sorgen mehrere Bands und DJs für Unterhaltung. Dazu kommen zahlreiche Vereine und gastronomische Angebote. „Es ist wichtig, den Vereinen eine Plattform zu bieten, um Geld für die Vereinskassen zu bekommen“, betont Valha. Gleichzeitig solle das Fest das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Mit dabei sind unter anderem die Handballabteilung des TSV, die Skizunft, die Stadtkapelle, der Heimat- und Geschichtsverein, die „BiGi-Bar“, der Unterwassersportclub und die Hütte Spielberg. Ergänzt wird das Angebot durch auswärtige Anbieter wie die Eisdiele Mamma Mia aus Pfalzgrafenweiler und einen Churros-Stand aus Pforzheim.

Insgesamt sieht die Stadt den Musiksommer gut aufgestellt. „Wir sind gespannt, wie die neuen Veranstaltungen angenommen werden“, sagt Valha. Die Mischung aus Altensteiger Akteuren und Gästen von außerhalb spreche ein breites Publikum an.

Der international erfolgreiche Pianist Florian Uhlig und das Musiksommerorchester unter der Leitung von Christof Harr sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team im Altensteiger Musiksommer. Foto: Martin Briegel

Unterstützt wird der Musiksommer zudem von zahlreichen regionalen Sponsoren, darunter die Boysen Group, die Sparkasse Pforzheim Calw, die Stadtwerke Altensteig und die Ulrich-Rommel-Stiftung. Für die fünf kostenpflichtigen Veranstaltungen sind Karten im Vorverkauf über www.reservix.de, an den Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Rathauszentrale erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.