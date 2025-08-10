Veranstaltung in Alpirsbach: Golfclub und Stadt feiern gemeinsam ein Sommerfest

Der Golfclub Alpirsbach und Stadt haben ein gemeinsames Sommerfest gefeiert. Neben einem Golfturnier gab es auch ein Schnupperprogramm für die Besucher.

Auf der Anlage des Golfclubs Alpirsbach wurde erstmals ein gemeinsames Sommerfest mit der Stadt Alpirsbach gefeiert. Darüber berichtet der Golfclub in einer Pressemitteilung. Das Fest sei ein neues Kapitel der Zusammenarbeit, das von beiden Seiten als Auftakt für eine intensivere Kooperation und zukünftige gemeinsame Projekte verstanden werde, heißt es in der Mitteilung.

Den festlichen Startschuss setzte um 10 Uhr der Fassanstich, den Amtsverwalter Norbert Beck mit Schwung vornahm. Albrecht Hettich, Präsident des Golfclubs, nutzte die Gelegenheit, die neue Bürgermeisterin Vanessa Schmidt willkommen zu heißen.

Um 11 Uhr fiel der Startschuss für das sportliche Highlight des Tages: das Golfturnier „Preis der Stadt Alpirsbach“, das regen Zuspruch fand – trotz der anfangs regnerischen Witterung, die jedoch der guten Stimmung keinen Abbruch tat, wie es in der Mitteilung heißt.

Für Kinder viel geboten

Parallel zum Turnierbetrieb wurde ein vielfältiges Schnupperprogramm für Besucher angeboten. Interessierte Gäste konnten sich ganztägig selbst am Golfschläger versuchen oder ihr Können beim Putt-Wettbewerb unter Beweis stellen.

Auch für die jüngsten Gäste war laut der Mitteilung bestens gesorgt: Es gab Mitmachaktionen und altersgerechte Golfangebote zum Ausprobieren. Ein weiteres Highlight des Nachmittags war die Happy Hour mit Bierpreisen wie zu Omas Zeiten, die laut der Mitteilung bei den Gästen für große Begeisterung sorgte und der Veranstaltung eine gesellige Note verlieh.

Amtsverwalter Norbert Beck (links) mit Golfclub-Präsident Albrecht Hettich. Foto: Golfclub Alpirsbach

Nach dem Turnierende füllte sich die Terrasse des Clubhauses mit Turnierteilnehmern, Gästen und Mitgliedern. Die Sieger des Turniers sowie des Gästewettbewerbs wurden feierlich geehrt. Amtsverwalter Norbert Beck eröffnete die Siegerehrung und Bürgermeisterin Vanessa Schmidt überreichte die Präsente.

Die Bruttowertung konnte bei den Herren Jan-Philipp Matz für sich entscheiden. Bei den Damen setzte sich Saskia Weegels durch.

In den Nettoklassen wurden folgende Spieler ausgezeichnet: Nettoklasse A: 1. Anton Walter, 2. Hartmut Dettmann, 3. Patrick Steimer; Nettoklasse B: 1. Enrico Ranft, 2. Klaus Buchholz, 3. Frank Hägele; Nettoklasse C: 1. Christian Thiel, 2. Rainer Harter, 3. My Thanh Schmidt.

Präzises Spiel

Die Sonderwertungen waren ebenfalls hart umkämpft. Den „Longest Drive“ sicherten sich Sabine Schmid bei den Damen und Jan-Philipp Matz bei den Herren. Beim „Nearest to the Pin“ überzeugten Saskia Weegels und Enrico Ranft mit präzisem Spiel.