Veranstaltung in Alpirsbach: Golfclub und Stadt feiern gemeinsam ein Sommerfest

Der Golfclub Alpirsbach und Stadt haben ein gemeinsames Sommerfest gefeiert. Neben einem Golfturnier gab es auch ein Schnupperprogramm für die Besucher.
Auf der Anlage des Golfclubs Alpirsbach wurde erstmals ein gemeinsames Sommerfest mit der Stadt Alpirsbach gefeiert. Darüber berichtet der Golfclub in einer Pressemitteilung. Das Fest sei ein neues Kapitel der Zusammenarbeit, das von beiden Seiten als Auftakt für eine intensivere Kooperation und zukünftige gemeinsame Projekte verstanden werde, heißt es in der Mitteilung.