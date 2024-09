Veranstaltung in Aichhalden: Gewerbeschau hat fast schon Volksfestcharakter

Veranstaltung in Aichhalden

14 Noch nicht in Betrieb, aber schon zur Schau gestellt –­ das neue Gebäude der TÜV-Prüfstelle Foto: Baumgartner

Die Gewerbeschau in Aichhalden-Rötenberg hatte schon fast Volksfestcharakter. Das schöne Wetter lockte viele Menschen am Sonntag zu den Hotspots der Betriebsbesichtigungen sowie Veranstaltungen drumherum. Der Pendelverkehr, mit Busabfahrt zu jeder vollen Stunde, zwischen den Gewerbegebieten in beiden Ortsteilen sowie die Fußwege waren gut organisiert, und viele Gäste nutzten die Schau für einen Familienausflug mit dem E-Bike.