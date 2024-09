Der Auftakt ist am heutigen Freitag, 20. September, mit dem Festakt der Gemeinde anlässlich 50 Jahre Aichhalden-Rötenberg in der Josef-Merz-Halle.

Der Schwerpunkt auf dem Gewerbe selbst liegt dann am Samstag, 21., und am Sonntag, 22. September. Gezeigt wird dabei auch eine Oldtimerausstellung. Es gibt Musikunterhaltung, und auch eine Fahrt mit der Hebebühne sowie einen Einblick in den Katastrophenschutz. Samstags stehen zudem ein Flohmarkt, ein Kabarett mit Heinrich del Core und eine After-Work-Party auf dem Programm. Für Sonntag ist ein verkaufsoffener Tag angekündigt.

Die Gemeinde bietet im Rathaus, Reißerweg 3, Aichhalden, an, Personalausweise und Reisepässe zu beantragen. Zudem gibt es eine Einführung zum Thema „Wie nutze ich meinen digitalen Ausweis“.

Führungen im Hochbehälter

Der Bauhof bietet Führungen im Hochbehälter Herdweg/Strut in Rötenberg an. Zudem gibt es ein Kinderprogramm, und die Schulkindbetreuung der Gemeinde wird vorgestellt. Vorgesehen sind auch eine Bilderausstellung im Mehrzweckraum Aichhalden sowie Tanz- und Musikauftritte am zentralen Bewirtungsstand.

Kinderbetreuung

Am Samstag wird eine Kinderbetreuung im Gebäude Reißerweg 8-10 in Aichhalden angeboten.

Ausstellungsfläche

Im Ortsteil Aichhalden ist die Ausstellungsfläche entlang der Sulgener Straße ab Höhe Autohaus Oehler im Höhenkreuzweg, in der Hauptstraße, auf dem Reißerweg (bis zur Josef Merz Halle) sowie in der Zollhausstraße (bis Holzbau Ginter GmbH). Im Ortsteil Rötenberg ist Ausstellungsfläche im Gewerbegebiet Herdweg/Strut; am Ortseingang von Aichhalden her. Die örtlichen Gewerbebetriebe laden dazu ein, ihre Ausbildungsberufe kennenzulernen.

Bus-Shuttle

Ein Bus-Shuttle verkehrt von Aichhalden aus zur vollen und von Rötenberg zur halben Stunde aus. In Aichhalden fährt es von der Bushaltestelle Hinteraichhalden und in Rötenberg von der Haltestelle Zubermoos aus ab und pendelt zwischen diesen beiden Haltestellen. Zugestiegen werden kann auch an den öffentlichen Bushaltestellen entlang der Ausstellungsflächen, schreibt der Veranstalter. Der Shuttle-Bus verkehrt am Samstag von 13 bis 18 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Shuttle ist für die Besucher kostenlos.

Bewirtung

Der zentrale Bewirtungsstand im Herdweg 3 in Rötenberg ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag ab 18 Uhr steigt eine After-Work-Party. Ein Bus-Shuttle verkehrt zu diesem besonderen Ereignis stündlich. Zuletzt um 0.30 Uhr.