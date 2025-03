1 Seit 90 Jahren beim TV Lahr: Trudel Schurr mit Stefan Laube vom Vorstand. Foto: Verein

Für Mitglieder, die seit mehr als 50 Jahren dabei sind, hat der TV Lahr einen eigenen Nachmittag organisiert. Mit dabei war die 98-jährige Trudel Schurr.









„Heute ist ein Tag des Dankes, der Anerkennung und der großen Freude“: So begrüßte Stefan Laube, Vorstandsmitglied des TV, die zahlreichen Senioren, die zu einem gemütlichen Kaffeestündchen in die Bürgerparkhalle gekommen waren. Er freute sich, dass so viele verdiente Mitglieder der Einladung gefolgt waren.