Veranstaltung des Stadtmarketingvereins: Eindrücke vom Hechinger Weinfest

Der Zollernalbkreis ist zwar kein Weinanbaugebiet, dennoch kommt der Rebensaft bestens an, wie das vom Hechinger Stadtmarketingverein organisierte „Hechinger Weinfest“ bei der Johannesbrücke eindrucksvoll zeigte. „Wie schon im Vorjahr hatten wir wieder sommerliches Wetter, was bei solchen Veranstaltungen wichtig ist. Gefühlt war jeder Zentimeter belegt, sodass wir fast schon überfüllt waren“, resümiert Jan Gnoth vom Hechinger Stadtmarketingverein.

Weinfest-Konzept ist zu 100 Prozent aufgegangen

Gnoth weiter: „Das Hechinger Weinfest war erneut von der Stadtverwaltung gewünscht und unser Konzept ist zu 100 Prozent aufgegangen, sodass unsere Erwartungen sogar übertroffen wurden.“

Inklusive dem eigenen Stand, an dem württembergische Weine und Getränke verköstigt werden durften, durfte das Stadtmarketingteam zwölf weitere Anbieter begrüßen.

Fränkische Weine, Schnäpse, Antipasti

Bei „Luis Coffee“ gab es Kaffee und Cocktails, bei Vito Culjak Dinnete und Stockbrot, die Familie Buhmann war unter anderem mit ihrer Crêperie am Start, „Gianfortuna & Indelicato“ boten italienische Antipasti an, Südtiroler Strauben durften bei Stand des Hechinger Akkordeon-Clubs zu sich genommen werden, der Wildbretschütz bot Wildspezialitäten vom Grill an, die Destillerie Schäfer Schnäpse und Destillate, „Prinzessinnen Wein“ fränkische Weine, die Familie Jochen Grau Weine der Alten Küferei und der Schwarzwälder Winzerturm hatte Badische Weine mit im Gepäck, das „Schwarzwälder Pfännle“ regionale Weine.

Pablo González bietet bei Weinfest mallorquinische Weine an

Besonders freute sich Gnoth über die Teilnahme des ehemaligen Inhabers des im vergangenen Jahr geschlossenem Balinger Restaurants „Cosita“, Pablo González, der mallorquinische Weine anbot.

„Im Gegensatz zu den typischen „Weindörfern“, die sich auf Weine aus dem Ort und dem nahen Umfeld begrenzen, möchten wir sowohl regionale, als auch nationale und internationale Weine jeglicher Geschmacksrichtung anbieten, sodass für jeden etwas dabei sein dürfte“, erklärt Gnoth. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Bands „Can’t Beat“ und „Feinkost“.

Weinfest geht in die dritte Ausgabe

„Ein Hechinger Weinfest wird es natürlich auch im nächsten Jahr wieder zum exakt gleichen Termin geben. Wir möchten uns Stück für Stück vergrößern und 2025 um zwei bis drei Stände erweitern, möchten aber unbedingt an diesem Ort bei der Johannesbrücke bleiben und somit daraus keine XXL-Veranstaltung machen, weil es uns wichtig ist, dass etwas, das so gut funktioniert, in dieser Form beibehalten wird“, so der Ausblick Gnoths.

Vorfreude auf den Lichterglanz im November

Die nächste vom Stadtmarketing Hechingen durchgeführte Veranstaltung wird der „Lichterglanz“ am 23. November dieses Jahres sein.