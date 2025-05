Die Entscheidung ist gefallen: Am Montagabend hat sich die „Harmonie“ Sulzbach entschieden, auch in diesem Jahr die „Klingende Hochtalrunde“ anzubieten.

Angesichts unsicherer Wetterprognosen fiel die Entscheidung kurzfristig. Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 29. Mai, werden also die Musikerinnen und Musiker der „Harmonie“ Sulzbach in drei kleineren Musikformationen an denselben Standorten wie in den vergangenen Jahren die wanderlustigen Bürger von 11 bis 16 Uhr musikalisch unterhalten.

In diesem Jahr wird zudem an der Station Bruckhof das Jugendblasorchester „Youthnited“ von 13 bis 14 Uhr aufspielen. „Sie wissen nicht wo diese Standorte sind?“, so die „Harmonie“. Aus dem Geländeplan können die musikalischen Stationen entlang der Lauterbacher Hochtalrunde entnommen werden.

Hier gibt es Musik und Verpflegung. Foto: Harmonie

Damit das musikalische Vergnügen noch unbeschwerter genossen werden kann, sind die jeweiligen Standorte mit einer kleinen Auswahl an Speisen und Getränken ausgestattet. Außerdem wird es einen Kaffee- und Kuchenverkauf durch den RSV Blitz an der Station Bruckhof geben. Die Essens-/Getränkestationen sowie WCs sind ebenfalls im Geländeplan eingezeichnet.

Besondere Parksituation

Auf die Parksituation im Verlauf der Hochtalrunde möchte der Musikverein besonders hinweisen. „Als Einstieg und somit auch als Parkplatz eignen sich das Gedächtnishaus Fohrenbühl, der Wanderparkplatz im Rotwasser, der Parkplatz am ehemaligen Gasthaus Wilhelmshöhe sowie der Festplatz am Boschel“, erklärt Vorsitzender Tobias Brucker. Somit bestehen genügend Parkmöglichkeiten und es müssen nicht unnötigerweise Hofzufahrten und schmale Seitenstraßen zugeparkt werden. „Lassen Sie sich überraschen, in welchen Formationen die ,Harmonie’ Sulzbach die Lauterbacher Hochtalrunde und das idyllische Sulzbachtal musikalisch erklingen lässt, und genießen Sie ein paar schöne und unbeschwerte Stunden in Lauterbach-Sulzbach“, lädt Dirigent Thomas Kuhner ein.

Sommerfest auf dem Boschel

Mit Blick auf das weitere Jahresprogramm des MV „Harmonie“ Sulzbach ist als nächstes Highlight das Sommerfest im Festzelt auf dem Boschel in Sulzbach am 5. und 6. Juli hervorzuheben. „Am Samstagabend können die Gäste bei der Veranstaltung ,Trink deinen Song’ bestimmen, welche Stücke wir spielen. Denn für jedes bestellte Getränk kann ein Stimmzettel mit einem Liedwunsch abgegeben werden“, erklärt Tobias Brucker. Am Sonntag laden ein Mittagstisch und eine große Auswahl an Kuchen und Torten zum Verweilen im Festzelt ein.