Es ist die Kult-Veranstaltung zu Ostern in der Raumschaft: Der Kükenschlupf im Kleintierzuchtverein an Ostermontag. Diesmal gibt es sogar einen Festplatz!

Silke Wüstholz, Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Horb, schmunzelt: „Dank der Hochbrücken-Baustelle haben wir diesmal sogar einen befestigten Platz zum Feiern. Die Bauleitung hat mir zugesagt, dass wir einen Teil des Platzes vor dem Verein für unser Fest nutzen können. Die Bauzäune werden rechtzeitig entfernt.“

Und das ist die erste Premiere 2025. Die zweite, so Wüstholz, ist die Kuschel-Garantie für die bei den Kindern so beliebten Küken. Die Vereinsvorsitzende: „Letztes Mal haben wir das so getimt, das die Küken pünktlich zum Ostermontag geschlüpft sind. Der Nachteil dabei: Es ist Stress für die Küken, wenn sie unter der Beobachtung der Kinder schlüpfen. Dazu ist das Fell noch etwas feucht und noch nicht entwickelt. Diesmal lassen wir die Küken zwei Tage vorher schlüpfen – damit die Kinder dann am Montag die Kuschel-Garantie haben!“

Das Festzelt steht auf dem neuen „Festplatz“

Für die Hochbrücken-Baustelle lagern Teile vor dem Kleintierzuchtverein. Dieser befestigte Grund wird der Festplatz beim Kükenschlupf in Horb. Foto: Jürgen Lück

Auf dem neuen Festplatz gibt es dann ein Festzelt. Dazu wird ein Streichel-, Kuschel- und Staunzoo aufgebaut. Wüstholz: „Neben den Kälbchen von Gerhard Fassnacht bringt Uli Nestherr auch Ziegen mit ihren Jungtieren mit. Zum ersten Mal ist der Imkerverein Horb dabei mit seinen Bienen.“ Also nicht nur „pieps, pieps“, sondern auch „brumm, brumm“.

Bemalte Steine, Kunst des Korbflechtens und Hühner-Häs

Hirsch und Reh hat Wolfgang Albrecht drauf, der Vorsitzender der Jägervereinigung. Er bringt nicht nur ein Quiz, sondern jede Menge Infos über die wilden Tiere mit. Korbflechter Rolf Hofrichter zeigt die alte Kunst, und Rolf Hermann aus Dießen kommt mit seinen bemalten Flusssteinen. Für das Kinderschminken steht Theresa Preuß bereit. Ganz wichtig natürlich: Der Basteltisch für die Kinder und die als Hühner verkleideten Helfer des Tierschutzvereins, die die Kleinen die Küken kuscheln lassen.

Beim leiblichen Wohl muss niemand darben: Es gibt Rote und Gerauchte vom Grill, dazu Waffeln, selbst gebackenen Kuchen und Waffeln. Silke Wüstholz: „Es ist toll, dass unser Sponsor Joachim Eckert von der Avia wieder mit im Boot ist.“

Na, dann ist ja alles gerichtet für den Kükenschlupf am Ostermontag, 21. April, von 10 bis 16 Uhr. Parken am Neckarbad Horb.