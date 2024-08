1 Wer auf dem Parkplatz Holzlagerplatz sein Auto abstellt, muss zum Automaten. Foto: Kugel

Am Wochenende war wieder jede Menge los in Bad Herrenalb. Und einen Parkplatz zu bekommen war meist alles andere als einfach. Es gibt Besucher des Klosterfests, die sich nun aufregen, dass sie beim Parkplatz Holzlagerplatz bezahlen mussten, obwohl andere Stellplätze, die nicht so weit vom Geschehen weg waren, nichts kosteten. „Sowas! Weit weg – und dann auch noch zahlen“, so lautete einer der Kommentare.