Verängstigte Kinder?: Deshalb übt der Zunftmeister harsche Kritik am Kindergarten Schabenhausen

Verursacht närrisches Brauchtum erschreckte, verängstigte und sogar aggressive Kinder? Schabenhausens Zunftmeister kritisiert die Schabenhausener Kindergartenleitung sehr deutlich.
Nicht nur Tanz, Jux und Tollerei prägten den Wasserträgerball der Schabenhausener Schlierbachnarren. Dem Zunftmeister Willi Veelker war es zu Beginn der närrischen Olympiade sichtlich anzumerken, das er etwas loswerden musste. Dass nämlich die Fasnet auch ein ernstes Gesicht habe, und auch die Zeit sei, in der man auch mal jemandem den Spiegel vorhalten dürfe.