2 Beim Turn- und Sportverein Lauterbach wurden in der Hauptversammlung Hildegard Zehnder (links) und Theresia Buchholz (rechts) von Benedikt Molitor verabschiedet.Fotos: TSV Foto: Schwarzwälder Bote

Turn- und Sportverein: Theresia Buchholz verabschiedet / Hildegard Zehnder gibt die Kassenführung ab

Lauterbach. Der Turn- und Sportverein (TSV) Lauterbach hatte am vergangenen Donnerstag seine 125. und 126. Mitgliederversammlung in der vereinseigenen Turnhalle.

Vorsitzende Theresia Buchholz blickte – coronabedingt – gleich auf die vergangenen zwei Jahre zurück. So war nach der letzten Mitgliederversammlung im März 2019 bis März 2020 ein normaler Sportbetrieb noch möglich und es konnten alle geplanten Veranstaltungen stattfinden.

2020 startete der TSV in sein Jubiläumsjahr 125. Jahre TSV. Der Festabend am Gründungstag 21. Januar konnte noch gebührend gefeiert werden und auch am Fasnetsonntag war die Halle für zahlreiche Gäste zum Mittagessen geöffnet. Dann unterbrach im März die Pandemie sämtliche weitere Aktivitäten und h der Sportbetrieb musste immer wieder eingestellt werden.

Auch eine Nikolausfeier für die zahlreichen Kinder der TSV war nicht möglich und so wurden kurzerhand vom Turnrat die Nikolaussäckchen an die Haustür der Kinder verteilt.

Rückzug bereits vorzwei Jahren angekündigt

Schon bei der 124. Mitgliederversammlung hatte Vorsitzende Theresia Buchholz angekündigt, dass sie bei den nächsten Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Buchholz bedankte sich in ihrer Abschlussrede für die gute Zusammenarbeit im Turnrat und für das Vertrauen, das man ihr die ganzen Jahre über als Vorsitzende des TSV entgegengebracht hatte.

Auch Hildegard Zehnder legte ihr Amt als Kassiererin nieder. Benedikt Molitor würdigte die Arbeit der Beiden und bedankte sich im Namen des TSV für die langjährige Mitarbeit mit einem Blumengruß und einem Gutschein.

Bei den anschließenden Wahlen entschied man sich, das Jahr 2020 nicht zu streichen, sondern die zu Wählenden aus dem Jahr 2020 auf ein Jahr zu wählen und die zu Wählenden 2021 auf zwei Jahre.

Beim Punkt Verschiedenes wies Vorsitzender Benedikt Molitor darauf hin, dass die Ehrungen 1920/21 in einem separaten Rahmen stattfinden werden. Die Berichte der einzelnen Abteilungen des TSV wurden ebenfalls in der Mitgliederversammlung nicht vorgetragen und werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Des Weiteren erläuterte Benedikt Molitor, dass eine der größten Herausforderung bevorstünde, die Sanierung und der Umbau der Kabinen und Sanitäranlagen. Hier stecke man voll in der Planung und Organisation.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnisse: Thomas Storz, für ein Jahr gewählt, löst Theresia Buchholz als Vorsitzende ab. Die Aufgaben der scheidenden Hauptkassiererin Hildegard Zehnder werden vom Vorstandsgremium mitübernommen. Beisitzer im Turnrat sind weiterhin Thomas Stoll, Melanie Moosmann, Andreas Moosmann, Leitung Turnen Sonja Braun, Leitung Handball Jan Moosmann, Sportabzeichen Norbert Kunz und Kassenrevisor Sabine Binder.

Aut zwei Jahre gewählt wurden Votsitzender Benedikt Molitor, Schriftführerin Carolin Fehrenbacher, Jugendleiter Jasmin Maurer, die Beisitzer Tobias Fehrenbacher, Susi Stark und Leonie Öhler, Leitung Sport Helmut Pröbstle, Einkauf Küche Knut Steidinger und Pressewart Petra Molitor. Neue Kassenrevisorin ist Hildegard Zehnder, die das Amt von Ursula Porer übernimmt.