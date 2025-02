Veränderungen an der HFU: Hochschule Furtwangen bestreitet neue Wege beschritten

1 Die Hochschule befindet sich im Wandel. (Archivfoto) Foto: Jürgen Liebau

Christoph Reich, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit, gab dem Gemeinderat einen Überblick, was sich alles tut. So wird zum Beispiel in der Forschung mit Laien zusammengearbeitet. Das Gelände soll sein Gesicht ändern. Und es soll ein Boardinghouse für Studenten entstehen.









Link kopiert



Auf der Tagesordnung im Gemeinderat stand ein Referat der Rektorin der Hochschule Furtwangen (HFU), Alexandra Bormann, über die Hochschule und ihre aktuelle Entwicklung, das sie aber kurzfristig absagen musste. An ihrer Stelle kam der Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit, Christoph Reich, in den Gemeinderat. Er machte in seinem Referat deutlich, dass an der Hochschule vieles in Bewegung sei. Fakultäten würden zusammengefasst, um effektiver arbeiten zu können. Es würden neue Ideen realisiert, um den Austausch mit der Industrie zu intensivieren.