Veränderungen 2025: Wie sich Trossingens Innenstadt neu erfindet

In der Trossinger Innenstadt hat sich im Laufe des Jahres 2025 vieles verändert – in der Geschäftswelt, in der Gastronomie und auch dem Rathaus.
Die Zeit rast – schon wieder ist ein Jahr vorbei, in dem sich vieles ereignet, aber auch verändert hat. Auf einem Streifzug durch die Trossinger Innenstadt wird schnell klar, dass es im Laufe des Jahres 2025 bei den Geschäften und in der Gastronomie neben Aufgabe und Übergabe auch Umzüge an einen anderen Standort oder sogar Neuanfänge gab. Es gibt zwar einige Leerstände, doch werden diese meistens in kurzer Zeit wieder mit Leben gefüllt.