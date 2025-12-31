Veränderungen 2025: Wie sich Trossingens Innenstadt neu erfindet

In der Trossinger Innenstadt hat sich im Laufe des Jahres 2025 vieles verändert – in der Geschäftswelt, in der Gastronomie und auch dem Rathaus.

Die Zeit rast – schon wieder ist ein Jahr vorbei, in dem sich vieles ereignet, aber auch verändert hat. Auf einem Streifzug durch die Trossinger Innenstadt wird schnell klar, dass es im Laufe des Jahres 2025 bei den Geschäften und in der Gastronomie neben Aufgabe und Übergabe auch Umzüge an einen anderen Standort oder sogar Neuanfänge gab. Es gibt zwar einige Leerstände, doch werden diese meistens in kurzer Zeit wieder mit Leben gefüllt.

Gastronomie

Ende Juli 2025 wurde die Linde in der Achauerstraße geschlossen. Der Lindesaal wird derzeit noch zum Gebetssaal umstrukturiert, das Hotel ist seit November wieder geöffnet sowie auch das Restaurant mit arabisch angelehnter Küche und neuem Namen: Damas Grillhaus. Das Trossinger Bier- und Steakhouse zum Alten Krug beim Bahnhof wurde am 26. Dezember geschlossen, wird aber am 14. Januar 2026 unter neuer Leitung und als R+D Steakhouse zum Alten Krug wieder eröffnet. Nach Umbau des ehemaligen Geschäftes von Bio Brummer in der Ernst-Haller-Straße eröffnet hier am 1. Januar 2026 das Restaurant/Café/Bar Masal. Bereits an Pfingsten hat das Lieblingscafé neben der Volksbank geschlossen und wurde mit neuen Betreibern als Twenty Two Coffee & Food wieder eröffnet.

Der Pavillon auf dem Rudolf-Maschke-Platz hatte erst im November 2024 als Mamie Concetta mit einer Mischung aus französischer und italienischer Küche wieder eröffnet, wurde aber ein knappes Jahr später wieder geschlossen. Auch das Eiscafé Dolomiti beim Bahnofskreisel steht nun leer.

Hauptstraße

„Räumungsverkauf wegen Umbau“ heißt es bis Ende 2025 im Hauptgeschäft von Mode Messner. Nach dem Umbau werden hier der Trendbereich aus dem Schwenninger City-Rondell und der Trendbereich aus der Trossinger Hauptstraße 53 einziehen. Das Goldhäusle neben Mode Messner ist zurück an seinen alten Standort in der Hohnerstraße gezogen.

Im Mai 2025 hat in der Hauptstraße Emi’s Beauty Studio & Academy eröffnet. Die Trossinger Postfiliale in der Hauptstraße 30 konnte im September mit neuem Betreiber als Post und Geschenkeshop Floridia wieder eröffnet werden. Der Barbershop Bros ist wenige Meter weiter in die Hauptstraße 12 gezogen und hat dort einen zweijährigen Leerstand gefüllt. In der Hauptstraße 26 gibt es nun den Super Fahrrad-Shop.

Jacqueline Schröppel eröffnete nach umfangreichen Umbauarbeiten ihr Fachgeschäft Hören³ in der Hauptstraße 18. Wenige Meter weiter befindet sich die ehemalige Filiale der Bäckerei Krachenfels, die bereits längere Zeit geschlossen ist. Im Frühjahr wurde in der Hauptstraße 8 Butterfly’s Crystals mit Schmuck, Steinen, Geschenken und Deko-Artikeln eröffnet. Schräg gegenüber in der Hauptstraße 23 steht ein Ladengeschäft leer, nachdem Margarete Bakk ihr Geschäft Naht und Rat geschlossen hat.

Rudolf-Maschke-Platz

Rund um den Rudolf-Maschke-Platz, der in den nächsten Jahren eine Aufwertung für das Stadtbild und Trossingen erfahren soll, gibt es Veränderungen.

Das Islana-Modegeschäft hat nach Räumungsverkauf am 31. Dezember geschlossen. Direkt daneben ist Battal Tütüneken mit seinem Trödel-Club eingezogen. Die Räume der ehemaligen City-Reinigung sind schon das ganze Jahr 2025 über in Umbauphase. Hier soll ein Nagelstudio einziehen.

Marktplatz

Am Marktplatz neben dem Museum Auberlehaus entsteht ein Neubau mit einem Ladenlokal im Erdgeschoss und darüberliegenden Wohnungen. In den Räumen des ehemaligen NKDs ist übergangsweise das Bürgerbüro der Stadt Trossingen, sowie eine Etage höher die Stadtkasse und das Amt für Bildung und Soziales eingezogen.

Im ehemaligen Trödelladen steht ein Teil der Schaufensterfront nun dem Kunstverein Trossingen zur Verfügung, um sich mit Werken seiner Künstler zu präsentieren.

Verschiedenes

Antje Spehn hat ihren Shop Tabak-Shop Spehn in der Hohnerstraße 20 zum 1. Mai 2025 an Cornelia und Rolf Haas übergeben, der jetzt unter Tabak Shop Haas weiterläuft. Im Sommer 2025 ist die Nähwerkstatt Fadenlauf ins ehemaligen Dr. Karl-Hohner-Heim umgezogen. In der Löhrstraße 4 ist nun ein Gold- und Antikankauf. Elif’s Putzservice hat seinen neuen Standort in der Brühlstraße 3.