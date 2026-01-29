Veränderung im Trossinger Handel: Jetzt startet der Trendbereich am neuen Standort durch

Im Schwenninger City-Rondell sind die Lichter aus, in der Trossinger Hauptstraße sind sie dagegen angegangen: Das Modegeschäft Trendbereich hat eine neue Heimat gefunden.
Eine Woche früher als gedacht hat Inhaberin Sarah Messner zusammen mit ihrem Team die Türen am neuen Standort öffnen können. Eigentlich war die Eröffnung, besser gesagt die Zusammenführung der bereits bestehenden Trendbereich-Filialen aus der Trossinger Hauptstraße schräg gegenüber sowie aus dem Schwenninger City-Rondell, für die erste Februar-Woche geplant.