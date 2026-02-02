Veränderte Weltordnung: Deutschland und Singapur wollen Zusammenarbeit vertiefen

Zum Auftakt seiner Reise nach Südostasien und in die Pazifikregion macht Außenminister Wadephul Station in Singapur. Deutschland ist angesichts der US-Machtpolitik auf der Suche nach neuen Partnern.
Singapur - Deutschland und Singapur wollen ihre Kooperation für eine regelbasierte internationale Zusammenarbeit bei Sicherheit und Handel vor dem Hintergrund einer neuen US-Machtpolitik vertiefen. "Wir erleben aktuell geopolitische Verschiebungen und Unsicherheiten. Internationale Kooperationen und multilaterale Institutionen werden infrage gestellt", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Singapur bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Vivian Balakrishnan.