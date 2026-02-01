Verabschiedung Waldmössingen: Streitbar, engagiert – und am Ende versöhnt

Die Amtszeit von Reiner Ullrich als Ortsvorsteher war von klaren Positionen und manchem Schlagabtausch geprägt.
Zum Schluss endete alles versöhnlich nach fast fünf spannenden Jahren. Es gab viel Lob und einige Geschenke. Waldmössingens Ortsvorsteher Reiner Ullrich, inzwischen außer Dienst, ist manchmal angeeckt, hat den Ort aber auch mit seiner ganz eigenen Handschrift geprägt. Am Freitagabend wurde Ullrich, in Begleitung seiner Frau Monika und Tochter Nadja, in der Kastellhalle nicht nur durch viele Amtsträger, Kollegen und Wegbegleiter, sondern auch von Vereinsmitgliedern und Mitarbeitern sowie zahlreichen Bürgern persönlich verabschiedet.