Verabschiedung von Andreas Bihl: Mit dem Pfarrer geht in Grömbach auch die Pfarrstelle

1 Pfarrer Andreas Bihl (Mitte, mit Ehefrau Beate) wurde im Gottesdienst in Grömbach von Co-Dekan Tobias Geiger entpflichtet. Foto: Hellmann

Mit der Verabschiedung von Pfarrer Andreas Bihl in den Ruhestand ist die Pfarrstelle Grömbach – mit Wörnersberg und Garrweiler – nach mehr als 400 Jahren nun Geschichte. Gruppen und Kreise dankten Bihl mit viel Wertschätzung für sein Wirken.









Punkt 9.30 Uhr am Sonntagvormittag ließen die ersten Sonnenstrahlen nach dem Morgennebel die bunten Motive der Bleiglasfenster leuchten. Der festliche Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche in Grömbach war diesmal rund um die Verabschiedung von Pfarrer Andreas Bihl in den Ruhestand gestaltet.