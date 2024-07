Verabschiedung und Verpflichtung der Räte: Schwanaus Bürgermeister würdigt bürgerschaftliches Engagement

1 Bürgermeister Marco Gutmann (von links) mit dem neuen Gemeinderat von Schwanau mit Stefan Bruder, Kuno Hamm, Jonas Maurer, Thomas Oberle, Markus Kenngott, Dagmar Frenk, Michael Krenkel, Andreas Biegert, Lutz Weide, Berhard Irion, Georg Zeller, Stephan Dürr, Patrick Fertig, Ralf Herrenknecht, Carolin Markstahler, Gerd Ziegler, Hartmut Läßle und Elmar Trunkenbolz Foto: Goltz

Für sechs Schwanauer Räte war es die vorerst letzte, für sechs die erste Sitzung am Ratstisch im Bürgersaal in Ottenheim. Neben der Verabschiedung und Verpflichtung der Kommunalpolitiker ist auch ein neues Bürgermeisterstellvertreter-Duo gewählt worden.









Link kopiert



Stühlerücken hieß es in Schwanau bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats. Mit den Kommunalwahlen sind sechs neue Gesichter in das Gremium gewählt worden: Stefan Bruder (CDU), Jonaus Maurer (FDW), Markus Kenngott (FW), Andreas Biegert (CDU), Ralf Herrenknecht (FW) und Elmar Trunkenbolz (CDU) werden künftig mit am Tisch sitzen.