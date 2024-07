Verabschiedung und Neueinsetzung: Großes Stühlerücken am Gechinger Ratstisch

Großes Stühlerücken am Gechinger Ratstisch

1 Vor der konstituierenden Sitzung präsentierte sich der neugewählte Gemeinderat mit Bürgermeister Jens Häußler auf der Rathaustreppe. Foto: Jeanette Tröger/Picasa

Sicher nicht alltäglich ist die Tatsache, dass der „alte“ Gemeinderat den aktuellen Haushalt verabschiedet und eine Gebührenerhöhung absegnet und in derselben Sitzung anschließend das neugewählte Gremium eingesetzt wird. So geschehen in der jüngsten Gemeinderatssitzung.









„Es ist mir nicht in Erinnerung, dass Haushalt und Verabschiedung von Gemeinderäten zusammenfielen“, leitete Bürgermeister Jens Häußler seinen Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre und die prägenden Themen ein. Das war – und wird es auch für den neuen Gemeinderat weiterhin sein – der Neubau der Kita Wiesennest, die seit Jahresbeginn in Betrieb ist. Oberflächlich sei sie gut gelungen, aber es ist nicht alles so gelaufen wie erwartet, sagte der Schultes und holte aus: „Die Büros bekommen ein stattliches Honorar, da erwarte ich mir mehr.