Mit Schreiben vom 7. Juli hatte Stadtrat Jürgen Moosmann mitgeteilt, dass er aufgrund seiner über elfjährigen Tätigkeit als Ortschafts- und Gemeinderat vorzeitig aus dem Gremium ausscheiden möchte. Von 2014 bis 2022 war Moosmann Ortschaftsrat in Waldmössingen und seit 2019 Mitglied des Gemeinderats der Großen Kreisstadt Schramberg.

Wie die Sitzungsvorlage des Gemeinderats weiter ausführte, können nach Paragraf 16 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg Gemeinderäte und Ortschaftsräte, die ihre ehrenamtliche Tätigkeit zehn Jahre lang ausgeübt haben, eine weitere Tätigkeit ablehnen beziehungsweise ihre Tätigkeit niederlegen.

Entsprechend beschloss der Gemeinderat einstimmig, dem Antrag stattzugeben, so dass Moosmann innerhalb der Wahlperiode aus dem Gemeinderat der Großen Kreisstadt Schramberg ausscheidet.

Stefan Grimm rückt nach

Da die Entscheidung des Gemeinderats zuerst dem ausscheidenden Mitglied bekannt gemacht werden musste und dagegen Rechtsmittel eingelegt werden könnten, erfolgte das Nachrücken und die notwendige Verpflichtung von Moosmanns Nachfolger nicht bereits in der Sitzung des Gemeinderats am 24. Juli. Nachrücken für Moosmann wird Stefan Grimm (Lehrer an der Berneckschule und Elferrat) von der Freien/Neuen Liste.

Ausgleichende Art

Nach der Abstimmung wies Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr noch einmal darauf hin, dass Moosmann auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat ausscheiden wollte. Als Polizeibeamter hätten ihm bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit besonders Sicherheit, Verkehr, Sport und Vereine im Ortschaftsrat Waldmössingen und im Gemeinderat am Herzen gelegen. In der Fraktion der Freien/Neuen List sei er für seine ausgleichende Art geschätzt worden.

„Ich danke Ihnen für Ihr Engagement im Ortschafts- und Gemeinderat“, sagte Eisenlohr unter dem Beifall der Mitglieder des Gemeinderats. Zum Abschied überreichte sie ihm eine „Männerhandtasche“. Moosmann lud seinerseits zu einem Umtrunk nach der Sitzung ein.