Erzieherin Gerda Groschupp geht nach 43 Jahren in den Ruhestand

Verabschiedung in Rottweil

1 Nach 43 Jahren im Kindergarten wurde die beliebte Erzieherin Gerda Groschupp nun von "ihren" Kindergartenkindern im Kindergarten Charlottenhöhe in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Siegmeier

"Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so lange im Kindergarten bleibe", sagt Gerda Groschupp lachend. 43 Jahre lang hat sie Kinder durch die wertvolle Kindergartenzeit begleitet. Nun wurde die Erzieherin in den Ruhestand verabschiedet.















Rottweil - Mit bunten Luftballons, vielen guten Worten, Geschenken und Liedern wurde Gerda Groschupp von "ihren" Kindern des evangelischen Kindergartens auf der Charlottenhöhe verabschiedet. 43 Jahre lang war sie bei der Evangelischen Kirchengemeinde Rottweil in Diensten – anfangs im Kindergarten Birkenweg, später dann auf der Charlottenhöhe.

Wieviele Kinder sie über die Jahrzehnte begleitet hat, kann Gerda Groschupp nicht sagen, aber es müssen Hunderte gewesen sein. "Einige von ihnen bringen jetzt wiederum schon ihre Kinder. Das ist auch schön zu sehen", sagt sie, und es ist gleich zu spüren, dass ihr der Abschied nach dieser langen Zeit nicht ganz leicht fällt. Als sie damals ihr Vorpraktikum im Kindergarten Birkenweg absolvierte, waren die Zeiten noch andere, erzählt Groschupp.

2008 Leitung übernommen

"Auf die 30 Plätze an der Edith-Stein-Schule gab es damals 300 Bewerbungen. Ich hatte mir sogar schon überlegt nach Berlin zu gehen, um einen Platz an einer Schule zu bekommen. Ich wollte unbedingt etwas mit Kindern machen", erzählt sie. Doch so weit musste sie dann doch nicht reisen. Im Birkenweg und im Kindergarten Johanniter absolvierte sie ihr Vorpraktikum.

"Bei Frau Hofsäss habe ich eine ganze Menge gelernt", sagt sie. Sie habe dann im Birkenweg eine Gruppe geleitet, bis der Kindergarten auf der Charlottenhöhe eröffnet wurde, in den sie dann wechselte. 2007 übernahm sie die kommissarische Kindergartenleitung und die Leitung im Jahr 2008. "Das waren bewegte Zeiten". Der Kindergarten wuchs Gruppe um Gruppe, und auch die Krippe kam hinzu.

Viele Aktionen geplant

"Wir hatten wunderbare Elternaktionen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Gartengestaltung", schwärmt sie. Dass die Kinder im Kindergarten ankommen und sich wohlfühlen, das war Gerda Groschupp, selbst Mama einer Tochter und mittlerweile Oma eines Enkelkindes, immer ein großes Anliegen. "Wenn sich die Kinder wohlfühlen, dann kommt alles andere von alleine", weiß sie. Und wohlfühlen konnte und kann man sich in den Einrichtungen allemal.

"Wir wurden immer von unserem Träger bestens unterstützt mit Material, aber auch mit Fortbildungen". Gerne erinnert sich Gerda Groschupp auch an die unzähligen Sommerfeste, Kunstprojekte, Papa-Aktionen, Oma-Opa-Nachmittage, Puppen-, Kuscheltier- und Autofeste zurück, nicht zu vergessen die Musikprojekte mit Johannes Vöhringer und Annemei Blessing-Leyhausen.

Die Auto- und Puppenfeste kennt sie seit Beginn – an Attraktivität haben die über die Jahre aber keinesfalls verloren, ganz im Gegenteil. "Die Kinder stehen da drauf. Alte Kreis- und Singspiele kommen ebenfalls wieder. Die Kinder lieben diese Dinge." Auch Fortbildungen für das gesamte Team seien immer sehr wichtig gewesen. Sie selbst habe in einer anderthalbjährigen Zusatzausbildung noch den Fachwirt absolviert.

Vieles hat sich gewandelt

"Die Aufgaben wurden ja über die Jahre immer mehr. Erst kam der Orientierungsplan und dann das Beta-Gütesiegel", schildert sie. Standards zu erarbeiten und Ziele festzulegen, mit denen man sich präsentieren konnte, seien für eine Einrichtung ganz wichtig. "Früher gab es auch keine Elterngespräche, so wie heute, sondern nur, wenn etwas schief lief. Heute sind die Gespräche ein Austausch", so Groschupp.

Überhaupt habe sich manches gewandelt. "Heute ist es ganz selbstverständlich, dass Mamas arbeiten. Das war früher anders. Ich erinnere mich noch an die Änderung der Öffnungszeiten. Diese Entwicklung fanden nicht alle gut. So war es auch mit der Einführung der Krippen. Heute sind diese Angebote sehr nachgefragt und gehören ganz selbstverständlich dazu, das war nicht immer so", betont sie. Jetzt beginnt für Gerda Groschupp ein neuer Lebensabschnitt. Darauf freut sich ihr Enkelkind bereits sehr, das jetzt die Oma ganz für sich alleine genießen darf.