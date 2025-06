Von Bürgermeister Dieter Bischoff wurde der langjährige Feuerwehrkommandant Hartmut Kalmbach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats feierlich aus seinen Ehrenämtern verabschiedet.

Kalmbach sei ein „Glücksfall“ für das Kommandanten-Amt gewesen, so Bischoff. Der Kommandant habe die Feuerwehr in Pfalzgrafenweiler auf ein neues Level gehoben. Er, so Bischoff, habe Kalmbach als engagierten und kompetenten Menschen kennengelernt, der für die Feuerwehr gelebt und für deren Aufgaben „gebrannt“ hat.

Kalmbach sei hochmotiviert, zielgerichtet, organisiert, diszipliniert, kritisch und konstruktiv, bescheinigte der Bürgermeister. Als Kommandant habe er immer Wert auf sinnvolle Beschaffungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit gelegt.

Wegweisende Beschaffungen

In der Amtszeit Kalmbachs wurden zahlreiche wegweisende Beschaffungen getätigt, darunter insgesamt sechs Feuerwehrfahrzeuge, Geräte und Ausrüstung sowie Schutz- und Dienstkleidung, aber auch ein Notstromaggregat. Ohne streitige Diskussionen, aber fachlich und kritisch, habe Kalmbach als exzellenter Bauherren-Vertreter maßgeblich den Neubau des Feuerwehrhauses in Pfalzgrafenweiler begleitet und verantwortet, so Bischoff. Er bescheinigte Kalmbach, dass er sein Fachwissen im Feuerwehrwesen mit viel Weitsicht eingebracht und die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler in vorbildlicher Art und Weise zukunftsfähig aufgestellt hat.

Der Bürgermeister dankte dem scheidenden Gesamt- und Abteilungskommandanten für die von ihm geleiteten unzähligen Einsätze seit 2010, darunter als größte Herausforderung der Großbrand bei der Pfalzgraf Konditorei. Kalmbach hatte diesen Einsatz geleitet und koordiniert. Er habe die „Ausnahmesituation“ mit Bravour gemeistert, so Bischoff.

Ein weiteres Dankeschön mit Blumengruß der Gemeinde galt der Familie Kalmbachs und insbesondere seiner Frau Thabea, die aufgrund des Ehrenamts bei der Feuerwehr oft auf ihren Mann verzichten musste.

Gutschein für Rundflug

Bischoff zeigte großen Respekt vor der Entscheidung Kalmbachs, bei der Wahl der Kommandanten in diesem Jahr nach reiflicher Überlegung nicht mehr zu kandidieren. Kalmbach wurde zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr ernannt und mit einem kulinarischen Gutschein sowie einem weiteren für einen Rundflug über Pfalzgrafenweiler und die Nachbarorte von der Gemeinde verabschiedet. Auch die örtlichen Feuerwehren verabschiedeten sich von Kalmbach. Steffen Kaiser überreichte einen Reisegutschein an Kalmbach, der nicht nur seine Aufgaben bei der Feuerwehr erfüllt, sondern dieses Ehrenamt quasi gelebt habe.

Ehrenmedaille in Silber

Eine besondere Ehrung überbrachte Mike Zinser, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands: Kalmbach wurde die Ehrenmedaille in Silber des Feuerwehrverbands Baden-Württemberg verliehen. An der Verabschiedung in der Festhalle Pfalzgrafenweiler nahm auch der mit Kalmbach befreundete Kreisbrandmeister Frank Jahraus teil.