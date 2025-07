Das Gymnasium Dornstetten hat in der Festhalle Pfalzgrafenweiler seine Abiturienten verabschiedet. Alle 41 Abschlusskandidaten haben ihr Abi in der Tasche.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Dornstetten hat in der Festhalle Pfalzgrafenweiler feierlich 41 Abiturienten verabschiedet.

Schulleiter Bernd Geiser nahm laut Bericht des Gymnasiums in seiner Rede Bezug auf das Abi-Motto „Kachow – Anwesenheit ist wie Tempolimit – nur ’ne Empfehlung“ und sprach seinerseits „geiser‘sche Empfehlungen“ aus. Zunächst riet er dem Jahrgang, sich nicht unter Wert zu verkaufen und sich nicht nur hinter Humor und Gelassenheit zu verstecken. Außerdem ermutigte er die Absolventen, sich kommenden Herausforderungen zu stellen und dabei stets menschlich und dankbar zu bleiben. Dankbar sei auch er im Namen der Schulgemeinschaft für die gemeinsame Zeit am „GyDo“ und zudem stolz auf die teils hervorragenden Leistungen.

Lesen Sie auch

Im Anschluss richtete Elternvertreterin Ellena Beck einige Grußworte an die Abiturienten und ermutigte sie, die Chance zu nutzen, die Welt zu erobern. Bürgermeister Bernhard Haas gratulierte im Namen der Stadt und gab den jungen Erwachsenen mit, dass sie in Zeiten großer globaler Herausforderungen gebraucht werden, um Verantwortung zu übernehmen und Zukunft aktiv mitzugestalten. Er überreichte Andreas Albrecht den Preis der Stadt Dornstetten für das beste Abitur (Schnitt 1,1).

Männer-Ballett ein Höhepunkt der Feier

Menschen mit Talent und der Lust am Gestalten seien für Gesellschaft und Wirtschaft essenziell, so der im Namen der Volksbank sprechende Gottfried Joos. Er übergab den Preis für die besten Leistungen in Wirtschaft oder Gemeinschaftskunde an Pia Leipersberger.

Schule sei manchmal wie Physik, erkannte Frank Fischer, Geschäftsführer der Firma Nedo, Vorwärtskommen benötige den ausreichenden Einsatz von Energie. Er überreichte den Preis für herausragende Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern an Simon Hering. Der Preis der Kreissparkasse für besondere Leistungen in modernen Fremdsprachen ging an Andreas Albrecht.

Nach der Pause ergriff Clemens Keim im Namen der Abiturienten das Wort und gewährte einen interessanten Einblick in das Innenleben des Jahrgangs, seine Stärken und Schwächen. Ein echter Höhepunkt des lockeren zweiten Teils war das mit viel Fantasie, Humor, Körpereinsatz und Taktgefühl vorgetragene Männer-Ballett.

Diese Schüler erhielten Preise und Belobigungen

Preise für herausragende Leistungen im Abitur

Andreas Albrecht (1,1; Preis der Stadt Dornstetten für das beste Abitur), Simon Hering (1,1,), Hellen-Chiara Hutzenlaub (1,3), Pia Leipersberger (1,3)

Belobigungen für gute Leistungen im Abitur

Leni Ebenhöh (1,7), Mia Hörnlen (1,8), Nathanael Vahl (1,8), Phoebe Kühnle (1,8), Fynn Bos (1,8), Ayla Deger (1,8), Finja Prokisch (1,9), Laura Desing (1,9), Annecy Beck (1,9), Gerik Mahler (2,0), Matthias Fischer (2,0)

Externe Preise

Preis der VR-Bank Dornstetten-Horb (Fachbereich Gemeinschaftskunde und Wirtschaft): Pia Leipersberger, Preis der Kreissparkasse Freudenstadt (zwei moderne Fremdsprachen): Andreas Albrecht, Preis der Firma Nedo Dornstetten (Naturwissenschaften): Simon Hering, Preis der Physikalischen Gesellschaft (Physik): Simon Hering (Buchpreis und Mitgliedschaft), Fynn Bos, Hellen-Chiara Hutzenlaub und Nathanael Vahl (alle drei Mitgliedschaft); Abiturpreis der Deutschen Mathematiker Vereinigung: Nathanael Vahl (Buchpreis und Mitgliedschaft), Scheffelpreis (Deutsch): Ayla Deger, Bischof-Sproll-Preis (katholische Religion): Gerik Mahler, Abiturpreis der Stiftung Humanismus Heute (Latein): Gerik Mahler, Paul-Schempp-Preis (evangelische Religion): Pia Leipersberger

Fachpreise der Schule

Französisch, Spanisch und Englisch: Leni Ebenhöh; Geschichte: Andreas Albrecht; Musik: Andreas Albrecht; Spenderpreis des Fördervereins für herausragende Leistungen in Sport: Nathanael Vahl

Preis für herausragendes Engagement für die Schulgemeinschaft

Mariella De Marco