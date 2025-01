Sozialprojekt in Schwenningen Vesperkirche 2025: Es wird angerichtet

Die 22. Ausgabe steht in den Startlöchern: Am Sonntag wird die Vesperkirche, die vom 19. Januar bis 9. Februar in die Schwenninger Pauluskirche einlädt, eröffnet. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.