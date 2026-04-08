Verabschiedung in Loßburg: Mit Empathie und Fachwissen für Belange der Kinder und Jugendlichen eingesetzt

Der Jugendhilfeverbund Kinderheim Rodt verabschiedete seine langjährige Mitarbeiterin und Teamleiterin der Schulbegleitung, Claudia Schmitt-Neumann, in den Ruhestand.
Diplom-Pädagogin Claudia Schmitt-Neumann begann 2006 ihre Tätigkeit in den Ambulanten Hilfen des JHV – zu einer Zeit, als die Schulbegleitung (auch Schulassistenz oder Inklusionsassistenz genannt) noch ein neues Angebot war. Ihr Ziel: Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf individuell im schulischen Alltag zu unterstützen und ihnen so die Teilhabe am regulären Unterricht und Schulleben zu ermöglichen, wie der Jugendhilfeverbund mitteilt.