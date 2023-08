Seit 2016 wurden in einer Einstellungsoffensive mehr als 10 000 Polizisten bei der Polizei Baden-Württemberg eingestellt. Am Standort Lahr endete am Mittwoch eine besondere Ausbildung, denn sie hatte unter Corona-Bedingungen begonnen. Bei der Abschiedsfeier herrschte eine gelöste Stimmung.

In der Sporthalle des Institutsbereich Ausbildung wurden am Mittwoch 42 Polizisten verabschiedet, denen die Freude über die erfolgreiche Ausbildung und den Start in einen neuen Lebensabschnitt anzumerken war. Die jungen Leute wurden zur Polizeiobermeisterin oder zum Polizeiobermeister ernannt und starten nun in den mittleren Polizeivollzugsdienst. Manfred Schäfer führte durch das Programm und Michael Hartmann, Leiter des Referats Personal beim Polizeipräsidium Freiburg, begrüßte die Gäste, darunter Herrmann Kleinschmidt für die Stadt Lahr

Die Lehrer der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und die Praxisausbilder der Reviere hatten die Absolventen auf den Stand gebracht, der ihnen nun ermöglicht, im Einsatzzug oder auf den Revieren Fuß zu fassen. Hartmann teilte mit, dass alle Absolventen an ihren neuen Wirkungsstellen mit offenen Armen empfangen werden. Zur Polizeidirektion Offenburg kommt jedoch nur ein Absolvent, zum Polizeipräsidium Einsatz dagegen 23. Mit den Worten „Kommen Sie nach einem Einsatz oder einer polizeilichen Lage immer wieder gesund nach Hause“ beendete Hartmann seine Begrüßung. Bereits an diesem Freitag werden einige Absolventen ihren Dienst an ihrer neuen Wirkungsstätte antreten.

Unter den 42 Absolventen sind 19 Frauen

Auch Fabian Mayer vom Innenministerium überbrachte Glückwünsche. Er sprach von einem intensiven Ausbildungsprozess. Er sei überzeugt davon, dass man ein guter Polizist sein kann, wenn man die Sinnhaftigkeit des Berufs erkannt hat. Aktuell wurden in Lahr 19 Absolventinnen verabschiedet: „Ein 40-prozentiger Anteil der Frauen in der Ausbildung seit 2016 ist ein erfreulicher Wert“. Mayer appellierte an die Absolventen, neugierig zu sein, die Sprache als wichtiges Einsatzmittel zu nutzen und auch darauf zu achten, die eigene psychische und mentale Gesundheit zu schützen.

Auch Jörg Lewitzki von der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal drückte seine Freude über die neuen Polizisten aus. Nach seiner eigenen Ausbildung sei er selbst an an gleicher Stelle gesessen. Sein Dank galt vor allem den Ausbildern, die ihren Schützlinge in einer intensiven Zeit das nötige Rüstzeug mitgegeben hätten.

Martin Lamprecht, Leiter des Polizeireviers Titisee-Neustadt, sagte, dass die Polizei gerade in unruhigem Fahrwasser unterwegs sei. Er selbst könnte es niemals mit seinem Gewissen vereinbaren, bei einem Arbeitgeber beschäftigt zu sein, „bei dem ein Klima der Angst, sexistische, rassistische oder menschenverachtende Verhaltensweisen auch nur ansatzweise geduldet werden“.

Foto: Wendling

Der Vertreter der Schulklassen, Lucas Granget, sprach bei der Abschiedsfeier darüber, was ein Polizeianwärter nach seiner Ausbildung mitbringen sollte. Er nannte Gerechtigkeitsempfinden, Stressresistenz, Belastbarkeit, Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zum Multitasking, Menschlichkeit und Teamfähigkeit. Das wegen Corona verordnete Home-Office sei nur durch kurze Lehrgänge unterbrochen worden, in denen man die Schulklasse live kennenlernen konnte. Die Leistungskontrolle zum Ende der Ausbildung habe den Schülern alles abverlangt.

Letztlich hatten drei Auszubildende nicht die sportlichen Anforderungen an einen Polizisten erfüllt, ein Teilnehmer scheiterte im praktischen Teil, wie zu hören war.

Besser machte es Fabien Riedlinger, der mit der Gesamtnote 1,23 sogar landesweit ganz vorne liegt. Dahinter platzierten sich Isabelle Stefanie Linzner mit der Note 1,42 und Moritz Grimm mit 1,61. Der Sportpreis ging an Bente Weißer und Lea-Marie Beier, die in acht Disziplinen die Note 1 erreichten. Nach der Unterschrift unter die Urkunden flogen die Polizeimützen hoch, die Ausbildung wurde damit feierlich beendet.