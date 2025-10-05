Verabschiedung in Enzklösterle: Verneigung vor Reiner Schaudels Lebensleistung

Herz, Humor und Hingabe – Feuerwehrkommandant Reiner Schaudel wurde in Enzklösterle nach 45 Jahren ehrenamtlichem Dienst verabschiedet. Es gab stehende Ovationen.
In einer würdevollen und von Dankbarkeit getragenen Feier wurde Feuerwehrkommandant Reiner Schaudel nach 45 Jahren ehrenamtlichem Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Die Festhalle von Enzklösterle war gefüllt mit Kameraden, Weggefährten, Freunden, Familie und Ehrengästen, die einem Mann Anerkennung zollten, der die Feuerwehr und das Gemeinwesen über Jahrzehnte geprägt hat.