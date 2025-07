1 Der Klinikpfarrer Jörg Makarinus-Heuss steht am Eingang zum Klinikum Donaueschingen. Foto: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn Jörg Makarinus-Heuss war im Klinikum und in der evangelischen Kirchengemeinde in Donaueschingen tätig. Jetzt trat der Pfarrer in den Ruhestand.







Die letzten 13 Jahre seines Berufslebens hat Pfarrer Jörg Makarinus-Heuss als Klinikpfarrer und Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Donaueschingen gearbeitet. Jetzt wurde der geschätzte Seelsorger in einem Gottesdienst in der Christuskirche in den Ruhestand verabschiedet und offiziell von seinen kirchlichen Aufgaben entbunden.