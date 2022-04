10 Die Ehrenmedaille der Gemeinde Bisingen übergibt Bürgermeister Roman Waizenegger. Foto: Kauffmann

Bürgermeister Roman Waizenegger hat Dieter Fecker mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Bisingen ausgezeichnet. Fecker trat am Samstag nicht mehr als Feuerwehrkommandant an und wurde mit einem Festakt aus dem Amt verabschiedet. Zum Dank für sein Engagement erhielt er stehende Ovationen.















Bisingen - "Jetzt wird’s ernst für mich", so beginnt Dieter Fecker seine Rede, der gut 200 Besucher aufmerksam zugehört haben. Zusammengekommen sind sie am Samstagabend, um Dieter Fecker, der die Wehr 25 Jahre geprägt hatte, zu verabschieden. Es ist ein Abschied von einem, der um klare Worte nicht verlegen ist, von einem, der rhetorisch auch mal auf den Tisch hauen kann und die vergangenen 25 Jahre geradezu für die Feuerwehr lebte.

Viele Erinnerungen

Fecker spricht dabei vom "Schritt aus der Tür", nicht vom "Schritt aus dem Haus". Soll heißen: Er gibt zwar seine Leitungsfunktion ab, bleibt der Feuerwehr aber erhalten, den Raum der Kommandanten werde er jedoch nicht mehr betreten. Der Tag, an dem er die Leitungsfunktion an Marc Mayer weitergegeben hatte, erfülle ihn mit Wehmut. So viele Erinnerungen verbinde er mit der Feuerwehr, die er noch heute nachempfindet.

Entsprechend launig erzählt er einige Anekdoten, etwa die: Nachdem er auf der Burg Hohenzollern einen Küchenbrand gelöscht hatte, soll der aus dem Schlaf gerissene Prinz von Preußen zu ihm gesagt haben: "›Sie sind der Einzige außer meiner Familie, der mich im Schlafanzug gesehen hat‹". Lachen tönt in der Hohenzollernhalle. Im Kopf hat er aber auch die belastenden Bilder behalten: Menschen, die bei einem Brand etwa Angehörige verloren haben – eindrückliche Momente, die ihm noch immer präsent sind.

Fecker applaudiert Feuerwehr

Umso wichtiger ist ihm die Kameradschaft. Fecker an seine Zuhörer gerichtet: "Ihr seid’s mit denen man im Wortsinne durchs Feuer gehen kann", sagt er, und applaudiert hinter dem Rednerpult – und die Halle dankt es ihm mit schallendem Applaus.

Großen Dank hatte er an diesem Abend zuvor schon erfahren. Stefan Jetter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, anerkennend: "Du hast das letzte Hemd für die Feuerwehr Bisingen gegeben." Dank zollte er auch seiner Frau Marlene, die ihm den Rücken freigehalten habe. Dieter Feckers Engagement habe Vorbildcharakter. Jetter verlieh ihm die Ehrenmedaille in Gold des Feuerwehr-Landesverbands, eine Ehrung, die selten vorkommt. Marc Mayer betonte, dass Fecker die Kameradschaft mit den Feuerwehrkameraden aus Grosselfingen vorangetrieben ist, die über die Jahre immer weiter gewachsen sei und das bis heute. Das hat auch Grosselfingens Feuerwehrkommandant Rainer Knoll unterstrichen: Die beiden Feuerwehren seien "sehr miteinander verbunden".

"Mit Leib und Seele" dabei

Das ist es, was die Feuerwehr ausmache: "Kameradschaft und Zusammenhalt", sagte Bürgermeister Roman Waizenegger. Fecker habe dies als seine "oberste Aufgabe" gesehen. Und weiter: "25 Jahre waren Sie mit Leib und Seele, in ehrenamtlicher Funktion, Kommandant unserer Freiwilligen Feuerwehr. Sie haben 25 Jahre große Verantwortung für die Sicherheit unserer Bevölkerung getragen und sind dieser in jeder Weise mehr als gerecht geworden." Er habe die Feuerwehr "fit für die Zukunft" gemacht, wofür ihm Gemeinde und insbesondere die Bürger zum Dank verpflichtet seien. Für sein Engagement, für die 25 Jahre, die Fecker Bisingen und der Feuerwehr "geschenkt" (Waizenegger) hatte, erhielt er die Ehrenmedaille der Gemeinde.

Feuerwehr hat keine Nachwuchssorgen

Und auch der Festakt in der Hohenzollernhalle soll Ausdruck des Dankes für die ehrenamtliche Leistung Feckers sein. Feckers Überzeugungskraft sei es zu verdanken, dass die Feuerwehr keine Nachwuchsprobleme kenne. Sein Amt habe er insbesondere dafür genutzt, junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern – ein Einsatz, der Früchte trägt. Waizenegger aus Anlass des Abschieds: "Niemandem fällt es leicht, eine Tätigkeit aufzugeben, die einem viel bedeutet und einen sozusagen 24 Stunden am Tag in Atem gehalten hat. Aber jeder ist auch froh, einen neuen Lebensabschnitt beginnen und sich bislang zu kurz gekommenen Interessen zuwenden zu können."

Wie Fecker selbst sagte, wolle er sich die nächsten 25 Jahre verstärkt um Frau und Kinder kümmern, die ihm über all die Zeit den Rücken freigehalten haben. Fecker am Rednerpult: "Marlene ist eine tolle Frau" und "ihr seid tolle Kinder" – Applaus brandet auf.

Seit 1976 Mitglied der Feuerwehr Bisingen

Seit 1976 ist Dieter Fecker Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen. Zuerst in der Jugendfeuerwehr, dann mit 18 Jahren in den Reihen der Aktiven. Anfang der 90er-Jahre wurde Fecker in den Feuerwehrausschuss gewählt und seit 1997 fungiert er als Kommandant. "25 Jahre Kommandant, gerade für Bisinger Verhältnisse eine außergewöhnlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass es in diesem Zeitraum drei Bürgermeister gab", sagte Roman Waizenegger anerkennend. "25 Jahre haben Sie an vorderster Front viele Einsätze geleitet und dabei vieles Gesehen, Erlebt ja mitunter Überlebt" (Waizenegger).