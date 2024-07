Verabschiedung in Balingen: 32 Kreistagsmitglieder sagen Ade

Verabschiedung in Balingen

1 Fast vollständig zum Abschiedsgruppenbild erschienen: die scheidenden Kreisräte vor dem Landratsamt in Balingen. Foto: Steffen Maier/Steffen Maier

Nicht nur letzte Punkte vor der Sommerpause wurden in der jüngsten Sitzung des Kreistags besprochen und entschieden. Auch 32 Kreistagsmitglieder wurden aus dem Gremium verabschiedet. Der Saal war proppenvoll.









Die „größte Verabschiedungszeremonie in der Geschichte des Kreistags“, wie Günther-Martin Pauli es mit einem Grinsen formulierte, hat am Montagabend stattgefunden: 32 Kreistagsmitglieder hatten sich zur Wahl am 9. Juni entweder nicht mehr aufstellen lassen oder waren nicht mehr gewählt worden.