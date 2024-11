Verabschiedung Hochbauleiter: Andreas Krause schulterte in Schramberg ein schweres Erbe

1 Seine persönlichen Sachen packt Andreas Krause nun zusammen. Er geht in den Ruhestand. Foto: Fritsche

Über drei Jahrzehnte hat Andreas Krause Hochbauprojekte der Stadt betreut, doch zum Jahresende geht er in den Ruhestand. Wir haben ihn um eine Rückschau auf diese lange Zeit gebeten.









Link kopiert



Am Mittwoch wird sich Abteilungsleiter Hochbau Andreas Krause in den Ruhestand verabschieden. Er hat noch so viel Urlaub und freie Überstundentage, dass dies auch sein letzter Arbeitstag ist. Sein erster war der 1. Januar 1993 gewesen, erzählt er beim Gespräch mit unserer Redaktion in seinem Büro im City Center, für das er das Packen seiner persönlichen Sachen in die Auszugskartons unterbricht. Angefangen in Schramberg hat Krause als Abteilungsleiter „Hochbauamt“, wie es damals noch hieß. „Mein Vorgänger war da schon weg“, berichtet er. Die Büros befanden sich im Feuerwehrgerätehaus, die Räume im City Center gab es zu dieser Zeit noch nicht. Deshalb waren die „technischen Ämter“ in der Stadt verstreut.