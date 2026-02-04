Verabschiedung der Wirtschaftspläne: Darum besteht bei den Abwassergebühren in Oberwolfach Anpassungsbedarf

Bevor der Oberwolfacher Rat den Haushalt beschloss, besprach er die Wirtschaftspläne der kommunalen Betriebe. Hohe Investitionen und laufende Projekte prägen die Zahlen.
Ehe der Gemeinderat den Haken hinter den Kernhaushalt der Gemeinde setzte, stand die Verabschiedung der Wirtschaftspläne der beiden kommunalen Eigenbetriebe an. Beide schließen 2026 nach Plan unterm Strich mit einem Minus. Einen Verlust von 38 300 Euro prognostizierte Kämmerer Thomas Springmann in seinem Zahlenwerk für den kleineren der beiden Eigenbetriebe, die öffentliche Abwasserbeseitigung.