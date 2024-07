Verabschiedung am BIZ Ettenheim: 122 Schüler haben ihren Abschluss

Sowohl die Abschlussprüfungen der Realschule als auch die der Werkrealschule des Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrums sind kurz vor Schuljahresende erfolgreich verlaufen. Insgesamt 122 Schüler haben somit ihren Abschluss geschafft. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung.

In der Realschule haben 56 Schüler die Mittlere Reife erlangt. Mit einem hervorragenden Schnitt von 1,3 waren Emilie Bildner und Lea-Sophie Schmidt die Jahrgangsbesten, die damit auch den Preis der Stadt durch Bürgermeister Bruno Metz entgegennahmen.

Jasmin Langlitz und Luc Kampfmann erlangten die Mittlere Reife mit einem Schnitt von 1,4, gefolgt von zahlreichen weiteren sehr guten Ergebnisse, heißt es weiter. Der Gesamtschnitt der Prüfung lag bei 2,4.

66 Absolventen der Werkrealschule

In der Werkrealschule absolvierten 66 Schüler der neunten und zehnten Klassen den Abschluss 2024. Das beste Prüfungsergebnis beim Hauptschulabschluss der neunten Klasse erreichte Bastian Fleig mit der Note 1,6.

In der Klasse zehn schlossen Georgios Konstantinidis, Alexandru-Florin Marin und Luca Larsch mit dem Notenschnitt von 1,7 die beste Mittlere-Reife-Prüfung ab. Zudem absolvierten auch externe Schüler die sogenannte Schulfremdenprüfung, wobei hier unter anderem Ergebnisse mit einem sehr guten Schnitt von 1,6 erzielt wurden.

Neben Fachpreisen gab es auch einen Sozialpreis

Die Schulleitung und das Kollegium freuten sich mit allen Absolventen über die bestandenen Prüfungen, heißt es weiter. Am vergangenen Freitag- und Samstagabend wurden die sechs Abschlussklassen in stimmungsvoller Atmosphäre und bei einer gut besuchten Feier in der Ettenheimer Stadthalle verabschiedet.

Neben den Fachpreisen gab es auch den Sozialpreis 2024 des BIZ-Fördervereins, der vom Vorsitzenden Thomas Breyer-Mayländer an Musa Baskin, Gabriel von Türckheim, Lucas Michelis, Lea-Sophie Schmidt, David Benzionov und Alexandru-Florin Marin für deren soziales Engagement überreicht wurde.

Die Preisträger

Fachpreise der Haupt- und und Werkrealschule

Englisch:

Michelle Klausmann (9a), Lilly Hüttl (9a), Marcel Starosta (9a), Stella Zampra (9b), Georgios Konstantinidis (10a), Vasilisa Paschalidi (10a) Gemeinschaftskunde:

Michelle Klausmann (9a), Alexandru-Florin Marin (10a), Maja Förderer (10a), Georgios Konstantinidis (10a) Sport:

Julienne Kurz (9a), Johannes König (9b) Deutsch:

Michelle Klausmann (9a) Chemie:

Bastian Fleig (9b), Alexandru-Florin Marin (10a) Mathe:

Bastian Fleig (9b) Geschichte:

Georgios Konstantinidis (10a), Alexandru-Florin Marin (10a) Geographie:

Georgios Konstantinidis (10a), Alexandru-Florin Marin (10a) Bildende Kunst:

Maja Förderer Bildende (10a), Nico Meythaler (10a)

Fachpreise Abschlussklassen Realschulen 2024



Französisch:

Emilie Bildner (10c) Deutsch: Emilie Bildner (10c), Medina Kastrati (10d), Lea Schmidt (10d), Giada Sanfilippo (10e) Englisch:

Raphael Schnaider (10c) Geschichte:

Marvin Hugle (10c), Musa Baskin (10d) Bildende Kunst:

Jasmin Langlitz (10c), und Jula Mauch (10e) Chemie:

Emilie Bildner (10c), Bastian Benz (10c), Elias Konidis (10c), Lea-Sophie Schmidt (10d)

Technik:

Bastian Benz (10c), Gabriel von Türckheim (10e) Mathe:

Lara Held (10e), Gabriel von Türckheim (10e) Biologie:

Patrizia Dold (10d), Lea Schmidt (10d) Geographie:

Lea-Sophie Schmidt (10d), Luc Kampfmann (10d) Physik:

Bastian Benz (10c)