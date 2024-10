Venus in Berlin: Mit Gianina auf der Erotikmesse

1 Gianina Maissen mit Hund Rubi und ihrem Verlobten Thomas auf der Erotikmesse Venus in Berlin Foto: StZN/Manz

Gianina Maissen aus Villingen ist Transmodel und aufstrebender Pornostar. Auf der Erotikmesse Venus in Berlin trifft sie ihre Fans. Mit dabei sind auch ihr Verlobter und der gemeinsame Hund Rubi, der sonst Beamter im Schwarzwald ist.









An den Hälsen sind drei junge Männer aneinander gekettet, auf ihren schwarzen Oberteilen steht „Eigentum von Anja“. Ein grauhaariger Herr mit Glitzerrock und Strapsen steht daneben, im durchsichtigen Netzbody mit Rollschuhen dreht eine junge Frau ihre Kreise in der Empfangshalle der Berliner Messe. Hier, wo die Anzeige an den Wänden noch auf den „Fernsprecher“ im Untergeschoss verweist, findet an diesem Wochenende zum 27. Mal die Venus, die weltweit größte Messe der Pornobranche, statt, und Hunderte Monitore und Bühnen werfen Bilder nackter Haut aus.