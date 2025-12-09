Venezuela: Donald Trump schließt Bodentruppen nicht aus

Seit Wochen brodelt es zwischen Washington und Caracas – doch kommt es tatsächlich zu einem Einsatz von US-Bodentruppen in Venezuela? Trump lässt sich nicht in die Karten schauen.
US-Präsident Donald Trump hat einen Einsatz von US-Bodentruppen in Venezuela nicht ausgeschlossen. Er wolle weder etwas bestätigen noch ausschließen, sagte er im Interview des Nachrichtenportals „Politico“ auf die Frage nach einer amerikanischen Bodeninvasion. Der Republikaner ergänzte, dass er nicht darüber reden wolle, zumal er einer „extrem unfreundlichen Publikation“ gegenübersitze.