Velo-Shop in Weil am Rhein: Die schwierige Suche nach einem Nachfolger

Der 68-jährige Marcus Mehlin will seine Fahrradwerkstatt in jüngere Hände abgeben. Die Interessenten entsprechen bislang nicht seinen Erwartungen.
Seit mehr als einem Jahr sucht Marcus Mehlin einen Nachfolger für seinen Velo-Shop in Altweil. Dieses Zeitung hat im April über die bislang vergeblichen Bemühungen des Velo-Mechanikers berichtet, Grund genug, nochmals nachzufragen. „Es tut sich nichts“, berichtet er am Redaktionstelefon. Neben dem Verkauf von Rädern – gefragt sind derzeit City-Bikes und Trekking-Räder – steht die Reparatur-Werkstatt im Mittelpunkt. Schön fände er, wenn auch künftig jeder mit seinem Rad einfach vorbeikommen könnte, und wenn es ein altes „Omafahrrad“ sei.