Velo-Shop in Weil am Rhein: Die schwierige Suche nach einem Nachfolger

Seit mehr als einem Jahr sucht Marcus Mehlin einen Nachfolger für seinen Velo-Shop in Altweil. Dieses Zeitung hat im April über die bislang vergeblichen Bemühungen des Velo-Mechanikers berichtet, Grund genug, nochmals nachzufragen. „Es tut sich nichts“, berichtet er am Redaktionstelefon. Neben dem Verkauf von Rädern – gefragt sind derzeit City-Bikes und Trekking-Räder – steht die Reparatur-Werkstatt im Mittelpunkt. Schön fände er, wenn auch künftig jeder mit seinem Rad einfach vorbeikommen könnte, und wenn es ein altes „Omafahrrad“ sei.

Es habe zwar einige Anfragen gegeben, aber es sei nichts Brauchbares dabei gewesen, erklärt Mehlin. Einer der Interessierten habe sich beispielsweise nur auf die Reparatur von E-Bike-Akkus spezialisieren wollen, ergänzt er.

Dass er auf der Suche nach einem Nachfolger sei, habe er bei der Handwerkskammer gemeldet und dies sei auch in der Handwerkszeitung veröffentlicht worden. Einige Kunden hätten nun seine Suchanfrage auf ihren Facebook-Seiten verbreitet. Er selbst habe auch bei anderen Radfachgeschäften nachgefragt in der Hoffnung, jemanden zu finden, der sich selbstständig machen will.

Der 68-Jährige möchte einerseits so langsam den Ruhestand genießen, andererseits will er aber auch für seine Stammkunden da sein. So hofft er immer noch auf einen Nachfolger – und nennt auch keinen Termin, an dem er den Schlüssel zum Velo-Shop das letzte Mal umdrehen wird.