Vegetarisch und vegan: Restaurant Stella in Freiburg setzt auf fleischlose Küche

Mediterran und nahezu vegan - das „Stella“ im Rieselfeld in Freiburg hat sich schnell als vegetarischer und veganer Genießerort etabliert.

Um den zurückliegenden Jahreswechsel haben Samantha Poser und Florian Feckl in Freiburg im Stadtteil Rieselfeld mehr gefunden, als sie ursprünglich gesucht hatten: Mit dem „Stella“ eröffneten sie ein Restaurant, obwohl sie ursprünglich ihren gemeinsamen Catering-Service fest in der Stadt verankern wollten.

Mittlerweile ist klar: Der Schritt war goldrichtig: „In den ersten Wochen waren wir jeden Tag ausgebucht, jetzt ist das Restaurant in der Regel zu zwei Dritteln ausgelastet. Das macht richtig Spaß“, so Feckl. Ohne große Werbemaßnahmen habe sich das Konzept des „Stella“ bis ins Umland und in den Schwarzwald hinein herumgesprochen.

Ausbildung in der Sternegastronomie

„Veganes und vegetarisches Soulfood“ nennen Feckl und Poser ihre Richtung, in der sich Einflüsse aus der mediterranen, der asiatischen und der israelischen Küche finden. Gelernt hat Feckl sein Handwerk bei Douce Steiner im „Hirschen“ in Sulzburg. Wichtige Stationen seiner Karriere waren dann in München zunächst das legendäre „Tantris“, wo er zwei Jahre lang arbeitete, und anschließend für zwei weitere Jahre das vegetarische Sternerestaurant „Tian“.

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„Ich habe früher gern Fleisch gekocht und auch gegessen“, erzählt Feckl. „Aber in mir hat vor etwa zehn Jahren ein Umdenken begonnen“, blickt er auf seinen Weg hin zur nahezu veganen Arbeitsweise zurück. Was einst ein Umdenken aus ethischen Gründen war, ist für ihn heute selbstverständlich. Fleisch wegzulassen, sei für ihn kein Verzicht. Im Gegenteil: „Es ist zunächst herausfordernd, aber man erschließt sich ganz neue Welten. Ich gehe voll im Thema Gemüseküche auf!“

Feckl verzichtet auf Fleischersatzprodukte

Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse prägen seine Arbeit. Ab und an kommt etwas Käse oder auch mal ein Ei zum Einsatz. Fleischersatzprodukte wie Seitan lässt der Mittdreißiger hingegen links liegen. Wo immer machbar, setzt er auf regionale, saisonale Produkte und auf einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln: „Wenn am Abend in der Küche Brot übrig bleibt, das nicht aufgeschnitten worden ist, dann verarbeiten wir das am kommenden Tag zu Serviettenknödeln“, erklärt der Koch.

Tomaten treffen hier auf Hafersahne, Spargel, Bohnen, eine kräftige Thymian-Note und gepufften schwarzen Reis. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Aktuell prägt ein solcher Knödel, abgebunden mit Kichererbsenmehl statt Ei und etwas versteckt unter einer sahnig-fruchtigen Primavera-Sauce, den Mittagstisch im „Stella“: Feckls eigene Tomaten treffen hier auf Hafersahne, Spargel, Bohnen, eine kräftige Thymian-Note und gepufften schwarzen Reis, was ein leichtes, gute Laune machendes Lunch-Erlebnis ergibt, das nach einem frischen Schluck Rosé verlangt.

Großteil der Weine kommt aus der Region

Daran mangelt es im „Stella“ freilich nicht: Zahlreiche Weine aus der Freiburger Region von Winzern wie Arndt Köbelin oder dem Weingut Abril und vom Bodensee prägen die Weinkarte. „Ich würde sagen, dass wir etwa zur Hälfte badische Weine verkaufen, aber zu unserer Küche passen natürlich auch Weine aus Italien, Spanien und Frankreich, und die werden auch entsprechend nachgefragt.“

Ebenfalls gut nachgefragt wird im „Stella“ das Überraschungsmenü mit vier Gängen für 45 Euro plus Weinbegleitung. Der einladende Gastraum strahlt Urlaubsfeeling und Urbanität zugleich aus. Und seit den Pfingstferien ist auch die Terrasse mit 35 Sitzplätzen geöffnet.

Florian Feckl steht im Restaurant "Stella" in Freiburg am Herd. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

„Wir wollen nicht schickimicki sein“, sagt Florian Feckl. Sterne-Ambitionen hegt er keine, obwohl er das entsprechende Handwerk beherrscht und in seine Arbeit einfließen lässt. „Wir wollen stattdessen ein Preisniveau anbieten, das bezahlbar bleibt.“

Das Restaurant Stelle

Das „Stella“

in der Johanna-Kohlund-Straße 24 in 79111 Freiburg ist dienstags, freitags und samstags am Abend ab 17.30 Uhr geöffnet.

Angebote

Mittwochs, freitags und sonntags ist das Restaurant auch mittags geöffnet. Sonntags wird alle zwei Wochen statt des Mittagessens ein Brunch angeboten.

Catering-Service

Neben dem Restaurant betreiben Florian Feckl und Samantha Poser den „Vegan Vibes“ Catering-Service und veranstalten gemeinsam mit Winzern Kochevents, über die sie auf ihrem Instagram-Kanal informieren.

Reservierungen

und Anfragen unter mobil 0151/5999 8001.