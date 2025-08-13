VdK Steinen: Wo Grill und Köpfe rauchen

Erfreulich viele Gäste füllten den Raum, der liebevoll mit Sonnenblumengestecken geschmückt war. Hier standen das Kuchenbuffet und erstmals ein Salatbuffet. Draußen am Grill bereitete Erwin Sturm Würste zu, die sehr gut Anklang fanden. Ein bisschen Wehmut kam dennoch auf, denn der frühere langjährig Grillmeister, Peter Schöpflin, war vergangenes Jahr verstorben. Die Thekenbesatzung und Bedienung Chiara hatten alle Hände voll zu tun.

Silvia Cipra-Krey, die Vorsitzende des VDK Steinen, spielte mit den Gästen ein Quiz mit Fragen zum VDK allgemein, der Ortsgruppe, dem Alter der Mitglieder und zum Allgemeinwissen. Marlies Grunwald hatte die meisten Antworten richtig und durfte einen Gutschein für die nächste Busfahrt des Ortsvereins in Empfang nehmen.

Erwin und Ruth Strohmeier hatten die zweitmeisten richtigen Antworten und bekamen einen Gutschein für ein Lebensmittelgeschäft, Familie Liermann erhielt als dritten Platz einen Gutschein für die Steinener Eisdiele. Lupen und Bücher hatte die Vorsitzende für weitere fleißige Ratende dabei.

Am frühen Abend verließen die Gäste rundum zufrieden das gemütliche VDK-Grillfestli. Ob alle es trocken nach Hause schafften? Kurz nachdem sie gegangen waren, regnete es in Hüsingen die buchstäblichen Bindfäden.