VdK Steinen: Wo Grill und Köpfe rauchen

Der Sozialverband VdK, Ortsverein Steinen, hatte kürzlich zum gemütliche Grillhock eingeladen.
Erfreulich viele Gäste füllten den Raum, der liebevoll mit Sonnenblumengestecken geschmückt war. Hier standen das Kuchenbuffet und erstmals ein Salatbuffet. Draußen am Grill bereitete Erwin Sturm Würste zu, die sehr gut Anklang fanden. Ein bisschen Wehmut kam dennoch auf, denn der frühere langjährig Grillmeister, Peter Schöpflin, war vergangenes Jahr verstorben. Die Thekenbesatzung und Bedienung Chiara hatten alle Hände voll zu tun.